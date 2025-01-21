Аналитики ВТБ сообщили об увеличении объёма покупок во время праздников

Posted 21 января, 16:32
Published 21 января, 16:32
Modified 21 января, 16:32
Updated 21 января, 16:32
Эти цифры означают удвоение как объема трат, так и количества покупок по сравнению с предыдущим годом. Несмотря на это, средний чек увеличился всего на 4%. Данные отчета ВТБ также указывают на популярные категории покупок:
— Супермаркеты: более 67 миллионов покупок на 53 миллиарда рублей.
— Транспорт: 16,6 миллионов транзакций на сумму 12 миллиардов рублей.
— Рестораны и кафе: более 12 миллионов покупок на 10 миллиардов рублей.
— Медицина, здоровье и красота: 5,7 миллионов транзакций на 7,7 миллиарда рублей.
— Развлечения и хобби: более 3,7 миллионов покупок на 5,2 миллиарда рублей.
Подъем спроса и расходов также заметен в сфере путешествий. Например, бронирование отелей, лагерей и кемпингов увеличилось на полтора раза, а расходы возросли более чем вдвое, достигнув 1 миллиарда рублей.
В популярных российских направлениях для новогоднего отдыха, таких как Калининград, Сочи, Санкт-Петербург, Казань и Москва, траты на туризм и посещение заведений питания значительно увеличились. Средние расходы в этих категориях выросли практически вдвое, а спрос — от 1,5 до 2 раз.
Ростислав Яныкин, руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ, отметил, что помимо традиционного увеличения спроса в супермаркетах и ресторанах, было зафиксировано удвоение расходов на транспорт и путешествия. Это объясняется активным развитием внутреннего туризма, поскольку многие предпочитают горнолыжные курорты или популярные отечественные направления.