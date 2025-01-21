11-летний ребёнок пострадал при атаке БПЛА под Белгородом, также ранен мужчина

Posted 21 января, 17:30
Published 21 января, 17:30
Modified 21 января, 17:32
Updated 21 января, 17:32
В Белгородском районе растёт число пострадавших после атак беспилотников. Появилась информация, что во время дневного налёта БПЛА под удар попал 11-летний мальчик. У ребёнка баротравма. Медики планируют отпустить школьника на амбулаторное лечение.
Кроме того, при повторной атаке пострадал мужчина. Произошло это в Ясных Зорях. У мирного жителя баротравма и множественные осколочные ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
С утра 21 января пострадали уже пятеро мирных жителей. Утром в Белгородском районе под удар попали супруги, ехавшие в автомобиле. Состояние мужчины оценивали как тяжёлое.
В Грайворонском округе ещё одного мирного жителя ранило в живот после атаки БПЛА на автомобиль.