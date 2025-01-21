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Posted 21 января, 17:30

Published 21 января, 17:30

Modified 21 января, 17:32

Updated 21 января, 17:32

Уже пять человек пострадали с утра от атак БПЛА

11-летний ребёнок пострадал при атаке БПЛА под Белгородом, также ранен мужчина

21 января 2025, 17:30
Фото: 1MI. Уже пять человек пострадали с утра от атак БПЛА

Два человека пострадали при атаках БПЛА в Белгородском районе

Сюжет
Приграничье
Мальчик пострадал после дневной атаки, мужчина — после повторного налёта БПЛА. Что известно о состоянии раненых?

В Белгородском районе растёт число пострадавших после атак беспилотников. Появилась информация, что во время дневного налёта БПЛА под удар попал 11-летний мальчик. У ребёнка баротравма. Медики планируют отпустить школьника на амбулаторное лечение.

Кроме того, при повторной атаке пострадал мужчина. Произошло это в Ясных Зорях. У мирного жителя баротравма и множественные осколочные ранения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

С утра 21 января пострадали уже пятеро мирных жителей. Утром в Белгородском районе под удар попали супруги, ехавшие в автомобиле. Состояние мужчины оценивали как тяжёлое.

В Грайворонском округе ещё одного мирного жителя ранило в живот после атаки БПЛА на автомобиль.

Трое ранены, один из них — в тяжёлом состоянии: что произошло под Белгородом?
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