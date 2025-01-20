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Posted 20 января, 13:48

Published 20 января, 13:48

Modified 20 января, 13:50

Updated 20 января, 13:50

Скульптура черепашек, которую на днях установили в парке «Берега» в Белгороде

Вслед за Чебурашкой: на «Берегах» в Белгороде установили новую скульптуру

20 января 2025, 13:48
Фото: Telegram-канал «БелГородские подробности». Скульптура черепашек, которую на днях установили в парке «Берега» в Белгороде

В парке «Берега» в Белгороде появились черепашки-чемпионы

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Новости Белгорода
Ещё один необычный арт-объект появился недалеко от спорт-комплекса «Берега». На этот раз тематический.

Парк «Берега» продолжает пополняться интересными скульптурами. Ещё совсем недавно там установили героев мультфильма «Чебурашка»: крокодила Гену, старуху Шапокляк с крыской Лариской и самого Чебурашку.

Журналисты Бел.Ру выяснили, что их изготовила одна компания. Обошлись фигуры в несколько миллионов.

Рядом на днях установили ещё один арт-объект. На этот раз, по всей видимости, в центре внимания не сказочные персонажи, а просто необычная композиция. Она представляет собой трёх черепашек, которые расположились на пьедестале почёта.

Черепашки не только стоят в разных позах, но и окрашены в разные цвета, подстать занимаемому месту: третье — бронзовый, второе — серебряный, первое — золотой. Можно предположить, что черепашки участвовали в забеге на скорость.

Сколько стоила установка скульптур Чебурашки, Гены и Шапокляк в парке Белгорода?
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#Валерия Колесникова#Новости Белгорода#Скульптуры#Белгород#Чебурашка#Берега#Черепашки
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