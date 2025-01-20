Вслед за Чебурашкой: на «Берегах» в Белгороде установили новую скульптуру

Posted 20 января, 13:48
Published 20 января, 13:48
Modified 20 января, 13:50
Updated 20 января, 13:50
Парк «Берега» продолжает пополняться интересными скульптурами. Ещё совсем недавно там установили героев мультфильма «Чебурашка»: крокодила Гену, старуху Шапокляк с крыской Лариской и самого Чебурашку.
Рядом на днях установили ещё один арт-объект. На этот раз, по всей видимости, в центре внимания не сказочные персонажи, а просто необычная композиция. Она представляет собой трёх черепашек, которые расположились на пьедестале почёта.
Черепашки не только стоят в разных позах, но и окрашены в разные цвета, подстать занимаемому месту: третье — бронзовый, второе — серебряный, первое — золотой. Можно предположить, что черепашки участвовали в забеге на скорость.