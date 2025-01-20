Вернутся ли в Белгород мороз и снег?

Posted 20 января, 13:34
Published 20 января, 13:34
Modified 20 января, 13:36
Updated 20 января, 13:36
Завтра, 21 января, на территории Белгородской области может быть облачная с прояснениями погода. При этом каких-либо осадков синоптики не ожидают. Ветер будет несильным: его порывы достигнут 6-11 м/с, ночью он будет северо-западного направления, а днём — юго-восточного.
По региону температура воздуха в тёмное время суток опустится до -5…0 °С, а в светлое поднимется до -3…+2 °С.
В областном центре планируется чуть более тёплая погода: минимальная отметка на термометре составит -3 °С, а максимальная +1 °С.
В течение недели в Белгороде температура будет колебаться от -3 °С до +3 °С. Судя по прогнозам Гидрометцентра РФ, ближайшие осадки в городе могут выпасть в пятницу, 24 января. Однако вместо снега на регион опустится дождь.