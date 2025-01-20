Вернутся ли в Белгород мороз и снег?

Завтра, 21 января, на территории Белгородской области может быть облачная с прояснениями погода. При этом каких-либо осадков синоптики не ожидают. Ветер будет несильным: его порывы достигнут 6-11 м/с, ночью он будет северо-западного направления, а днём — юго-восточного.