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Posted 20 января, 13:34

Published 20 января, 13:34

Modified 20 января, 13:36

Updated 20 января, 13:36

В Белгороде пока совсем не зимняя погода

Вернутся ли в Белгород мороз и снег?

20 января 2025, 13:34
Фото: bel.ru. В Белгороде пока совсем не зимняя погода

Синоптики оценили вероятность возвращения зимней погоды в Белгород

Сюжет
Погода
В приграничном регионе новая неделя будет морозной, однако без существенных осадков и сильного ветра. Прогнозом погоды поделились в пресс-службе МЧС региона.

Завтра, 21 января, на территории Белгородской области может быть облачная с прояснениями погода. При этом каких-либо осадков синоптики не ожидают. Ветер будет несильным: его порывы достигнут 6-11 м/с, ночью он будет северо-западного направления, а днём — юго-восточного.

По региону температура воздуха в тёмное время суток опустится до -5…0 °С, а в светлое поднимется до -3…+2 °С.

В областном центре планируется чуть более тёплая погода: минимальная отметка на термометре составит -3 °С, а максимальная +1 °С.

В течение недели в Белгороде температура будет колебаться от -3 °С до +3 °С. Судя по прогнозам Гидрометцентра РФ, ближайшие осадки в городе могут выпасть в пятницу, 24 января. Однако вместо снега на регион опустится дождь.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Погода#Новости Белгорода#Белгород
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