Вернулся на своё место: сколько отслужил в «Барсе» главный врач скорой помощи

Posted 20 января, 13:47
Published 20 января, 13:47
Modified 20 января, 13:49
Updated 20 января, 13:49
Главврач областной скорой помощи Алексей Жиров вступил в «Барс» в октябре 2024 года. Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», вместо него с 25 октября 2024 обязанности главного врача исполняла Светлана Оболевич, его заместитель.
Судя по документам, на своё рабочее место Жиров вернулся 17 января 2025 года.
Отметим, что замгубернатора Александр Лоренц приступил к своим прежним обязанностям в правительстве после двухмесячного пребывания в батальоне. Точная дата его возвращения из отряда неизвестна, однако 17 января он был на выборах мэра областного центра.
Напомним, ранее журналисты Бел.Ру собрали информацию о чиновниках, которые вступили в «Барс». Основываясь на официальных заявлениях, был составлен рейтинг госслужащих по продолжительности службы в отряде.