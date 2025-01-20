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Posted 20 января, 13:47

Published 20 января, 13:47

Modified 20 января, 13:49

Updated 20 января, 13:49

Руководитель белгородской СМП вернулся из «Барса» спустя три месяца

Вернулся на своё место: сколько отслужил в «Барсе» главный врач скорой помощи

20 января 2025, 13:47
Фото: 1MI.

Руководитель белгородской СМП вернулся из «Барса» спустя три месяца

Сюжет
Эксклюзив
В отряд главврач белгородской СМП вступил в прошлом году. Когда он вернулся — читайте ниже.

Главврач областной скорой помощи Алексей Жиров вступил в «Барс» в октябре 2024 года. Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», вместо него с 25 октября 2024 обязанности главного врача исполняла Светлана Оболевич, его заместитель.

Судя по документам, на своё рабочее место Жиров вернулся 17 января 2025 года.

Отметим, что замгубернатора Александр Лоренц приступил к своим прежним обязанностям в правительстве после двухмесячного пребывания в батальоне. Точная дата его возвращения из отряда неизвестна, однако 17 января он был на выборах мэра областного центра.

Напомним, ранее журналисты Бел.Ру собрали информацию о чиновниках, которые вступили в «Барс». Основываясь на официальных заявлениях, был составлен рейтинг госслужащих по продолжительности службы в отряде.

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#Кристина Семенчук#Новости#Белгородская область#Служба#Эксклюзив#Белгород#Алексей Жиров#Госслужащие#Барс
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