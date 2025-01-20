Важные изменения в составе поезда Белгород — Москва: о чём надо знать

Posted 20 января, 08:17
Published 20 января, 08:17
Modified 20 января, 08:17
Updated 20 января, 08:17
Со следующего месяца, 1 февраля, больше белгородцев смогут уехать в Москву. В поезде «Ласточка», курсирующем через Курск, планируют увеличить количество вагонов — теперь их будет 10.
Однако увеличенное количество вагонов в феврале не будет каждодневным — расширенный поезд №743/744 будет курсировать через день. Его вместимость возрастёт до 340 человек.
Но уже с 1 апреля такая вместимость будет постоянной, пишет ТАСС.
Напомним, что недавно белгородцев возмутило решение властей убрать маршрут до Россоши, который помогал многим белгородцам добраться до нужного поезда. Тем не менее в областном правительстве решили рассмотреть возвращение маршрута на рейс.