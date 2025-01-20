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Posted 20 января, 08:17

Published 20 января, 08:17

Modified 20 января, 08:17

Updated 20 января, 08:17

В поезде Белгород — Москва будет больше вагонов

Важные изменения в составе поезда Белгород — Москва: о чём надо знать

20 января 2025, 08:17
Фото: 1MI. В поезде Белгород — Москва будет больше вагонов

Количество вагонов поезда из Белгорода в Москву увеличат

Сюжет
Новости Белгорода
Вместимость скоростного электропоезда, курсирующего из Белгорода в Москву, решили увеличить.

Со следующего месяца, 1 февраля, больше белгородцев смогут уехать в Москву. В поезде «Ласточка», курсирующем через Курск, планируют увеличить количество вагонов — теперь их будет 10.

Однако увеличенное количество вагонов в феврале не будет каждодневным — расширенный поезд №743/744 будет курсировать через день. Его вместимость возрастёт до 340 человек.

Но уже с 1 апреля такая вместимость будет постоянной, пишет ТАСС.

Напомним, что недавно белгородцев возмутило решение властей убрать маршрут до Россоши, который помогал многим белгородцам добраться до нужного поезда. Тем не менее в областном правительстве решили рассмотреть возвращение маршрута на рейс.

Популярный среди белгородцев маршрут до Россоши решили убрать. Что говорят власти?
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#Александра Склярова#Общество#Москва#Поезд#Новости Белгорода#Белгород#Ласточка
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