В Сосновке начали установку букв за 18 млн, понравившихся не всем белгородцам

В конце лета 2024 года стало известно, что в белгородском парке Сосновка в районе объездной дороги Разумное — Соломино появятся 6 и 7-метровые металлические буквы, которые составят название парка. На установку этих конструкций, а также на дополнительные архитектурные элементы планировали выделить 18 млн рублей. Букв будет 12, их оснастят подсветкой и частично превратят в скамейки с качелями, что добавит функциональности и эстетики.