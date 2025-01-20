В Сосновке начали установку букв за 18 млн, понравившихся не всем белгородцам

Posted 20 января, 08:01
Published 20 января, 08:01
Modified 20 января, 08:01
Updated 20 января, 08:01
На трассе рядом с «Пикник-парком» началась установка металлических конструкций, которые образуют название «Парк Сосновка». Об этом сообщает «Открытый Белгород».
Сооружения высотой от 6 до 7,5 метра украсят хвойными панелями и оснастят подсветкой. Некоторые части конструкций также будут служить в качестве качелей и скамеек для отдыха.
В конце лета 2024 года стало известно, что в белгородском парке Сосновка в районе объездной дороги Разумное — Соломино появятся 6 и 7-метровые металлические буквы, которые составят название парка. На установку этих конструкций, а также на дополнительные архитектурные элементы планировали выделить 18 млн рублей. Букв будет 12, их оснастят подсветкой и частично превратят в скамейки с качелями, что добавит функциональности и эстетики.
Однако не все белгородцы оценили дизайн инсталляции. Больше половины опрошенных читателей Бел.Ру не оценили концепцию, ещё 26% не определились, только 16% респондентов понравилась задумка.
Мэрия пояснила, что выбранный проект уже утверждён и реализуется подрядчиком, возможные изменения дизайна не обсуждаются.
Местные жители также опасались, что для установки букв потребуется вырубка деревьев. В Сети также задавали вопрос по поводу безопасности конструкций в условиях СВО:
«Они, особенно сейчас, будут как прямая цель и бельмо на глазу для БПЛА и не только. Неужели нет ничего лучше, чем ненужные и огромные буквы в лесу, который резко превратился в парк?»
Мэр города Валентин Демидов заверил, что для размещения арт-объекта деревья не будут вырубаться. Проект является частью улучшений в одном из крупнейших рекреационных зон города, добавил он.