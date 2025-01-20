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Posted 20 января, 08:01

Published 20 января, 08:01

Modified 20 января, 08:01

Updated 20 января, 08:01

Установка букв в Сосновке

В Сосновке начали установку букв за 18 млн, понравившихся не всем белгородцам

20 января 2025, 08:01
Фото: «Открытый Белгород». Установка букв в Сосновке

В белгородской Сосновке начали установку инсталляции в виде букв

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Новости Белгорода
На трассе рядом с «Пикник-парком» устанавливают огромные металлические конструкции для названия «Парк Сосновка», которые будут украшены хвойными панелями и подсветкой.

На трассе рядом с «Пикник-парком» началась установка металлических конструкций, которые образуют название «Парк Сосновка». Об этом сообщает «Открытый Белгород».

Сооружения высотой от 6 до 7,5 метра украсят хвойными панелями и оснастят подсветкой. Некоторые части конструкций также будут служить в качестве качелей и скамеек для отдыха.

В конце лета 2024 года стало известно, что в белгородском парке Сосновка в районе объездной дороги Разумное — Соломино появятся 6 и 7-метровые металлические буквы, которые составят название парка. На установку этих конструкций, а также на дополнительные архитектурные элементы планировали выделить 18 млн рублей. Букв будет 12, их оснастят подсветкой и частично превратят в скамейки с качелями, что добавит функциональности и эстетики.

План установки букв
План установки букв. Фото: скриншот из документации закупки

Однако не все белгородцы оценили дизайн инсталляции. Больше половины опрошенных читателей Бел.Ру не оценили концепцию, ещё 26% не определились, только 16% респондентов понравилась задумка.

Мэрия пояснила, что выбранный проект уже утверждён и реализуется подрядчиком, возможные изменения дизайна не обсуждаются.

Местные жители также опасались, что для установки букв потребуется вырубка деревьев. В Сети также задавали вопрос по поводу безопасности конструкций в условиях СВО:

«Они, особенно сейчас, будут как прямая цель и бельмо на глазу для БПЛА и не только. Неужели нет ничего лучше, чем ненужные и огромные буквы в лесу, который резко превратился в парк?»

Мэр города Валентин Демидов заверил, что для размещения арт-объекта деревья не будут вырубаться. Проект является частью улучшений в одном из крупнейших рекреационных зон города, добавил он.

План установки букв
План установки букв. Фото: скриншот из документации закупки
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#Анна Селищева#Город#Новости Белгорода#Сосновка#Белгород
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