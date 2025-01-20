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Posted 20 января, 07:29

Published 20 января, 07:29

Modified 20 января, 07:31

Updated 20 января, 07:31

Кадр с матча

В новом году белгородские «львы» одержали первую трёхочковую победу

20 января 2025, 07:29
Фото: группа ВК «Волейбольный клуб „Белогорье“». Кадр с матча

«Белогорье» выиграло в Сургуте у ВК «Газпром-Югра»

Сюжет
Волейбол
Вторую победу в новом, 2025 году заработали волейболисты «Белогорья». На этот раз они смогли обыграть сургутскую команду.

В минувшие выходные белгородские волейболисты встретились в рамках матча чемпионата России с сургутской ВК «Газпром-Югра» и одержали над ними победу. Игра закончилась со счётом 1:3 в пользу «львов» (25:18, 18:25, 19:25, 15:12).

Наибольшее количество очков среди белгородцев заработали Павел Тетюхин и Мохамед Аль Хачдади — по 19. Ещё 15 очков принёс Георгий Заболотников.

Интересно, что впервые за начало года «Белогорье» смогло одержать победу с тремя очками. Однако сильно подняться в турнирной таблице не удалось: команда так и осталась на пятом месте, сообщили в пресс-службе клуба.

Следующая игра состоится 24 января в Туле с «Оренбуржьем».

Этот матч стал вторым победным в этом году. Первый состоялся 5 января: тогда «Белогорье» на одно очко обыграло АСК. После него ещё два матча оказались для «львов» провальными.

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#Александра Склярова#Спорт#Вк белогорье#Газпром-югра#Волейбол#Победа#Белгород
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