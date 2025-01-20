В новом году белгородские «львы» одержали первую трёхочковую победу

Posted 20 января, 07:29
Published 20 января, 07:29
Modified 20 января, 07:31
Updated 20 января, 07:31
В минувшие выходные белгородские волейболисты встретились в рамках матча чемпионата России с сургутской ВК «Газпром-Югра» и одержали над ними победу. Игра закончилась со счётом 1:3 в пользу «львов» (25:18, 18:25, 19:25, 15:12).
Наибольшее количество очков среди белгородцев заработали Павел Тетюхин и Мохамед Аль Хачдади — по 19. Ещё 15 очков принёс Георгий Заболотников.
Интересно, что впервые за начало года «Белогорье» смогло одержать победу с тремя очками. Однако сильно подняться в турнирной таблице не удалось: команда так и осталась на пятом месте, сообщили в пресс-службе клуба.
Следующая игра состоится 24 января в Туле с «Оренбуржьем».
Этот матч стал вторым победным в этом году. Первый состоялся 5 января: тогда «Белогорье» на одно очко обыграло АСК. После него ещё два матча оказались для «львов» провальными.