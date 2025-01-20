В белгородской школе дети слегли с высокой температурой из-за открытых окон?

В соцсетях появилась жалоба от белгородки на условия в школе № 4 «Вектор Успеха». Женщина рассказала, что её ребенок заболел после того, как в учебном заведении начали активно проветривать помещения, включая классы и столовую, во время учебного процесса и перерывов.