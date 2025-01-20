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Posted 20 января, 11:03

Published 20 января, 11:03

Modified 20 января, 11:03

Updated 20 января, 11:03

Школьники слегли с температурой из-за открытых окон?

В белгородской школе дети слегли с высокой температурой из-за открытых окон?

20 января 2025, 11:03
Фото: 1MI. Школьники слегли с температурой из-за открытых окон?

Минобр пообещал проверить режим проветривания в белгородской школе после жалоб

Сюжет
Дети
Одна из жительниц региона сообщила, что дети заболели после того, как здание усиленно проветривали. Министр образования заверил, что информацию проверят.

В соцсетях появилась жалоба от белгородки на условия в школе № 4 «Вектор Успеха». Женщина рассказала, что её ребенок заболел после того, как в учебном заведении начали активно проветривать помещения, включая классы и столовую, во время учебного процесса и перерывов.

По её словам, у ребёнка поднялась температура, а также опухли глаза. В родительском чате написали, что якобы ещё 13 детей в классе также ушли на больничный с температурой. Женщина попросила провести проверку в школе.

Андрей Милёхин, министр образования Белгородской области, ответил, что график проветривания — важная часть организации учебного процесса. Тем не менее жалобу обещали проверить.

О проведении проверки сообщила и первый замглавы администрации Белгородского района Татьяна Круглякова.

Ранее родители жаловались на случаи, когда школьников возвращают в классы до официального отбоя тревоги. Одна из жительниц региона обратилась к Вячеславу Гладкову с вопросом о соблюдении правил безопасного поведения во время тревоги. Губернатор подтвердил недопустимость такого обращения с детьми и призвал следовать установленным стандартам, чтобы обеспечить безопасность учеников.

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#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Дети#Школа#Белгород#Андрей Милёхин#Татьяна Круглякова#Проветривание
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