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Posted 20 января, 08:50

Published 20 января, 08:50

Modified 20 января, 08:50

Updated 20 января, 08:50

Пропал молодой белгородец

В Белгородской области почти два месяца ищут молодого мужчину в чёрном

20 января 2025, 08:50
Фото: 1MI. Пропал молодой белгородец
Пропал 27-летний житель Нового Оскола. С 27 ноября 2024 года его местонахождение неизвестно.

Белгородский отряд «Лиза Алерт» обращается к жителям региона с просьбой о помощи в поисках 27-летнего Вадима Бирюлина. О местонахождении жителя Нового Оскола ничего не известно с 27 ноября 2024 года.

Несмотря на фото на ориентировке, указано, что молодой мужчина носит бороду. В день исчезновения белгородец был одет во всё чёрное.

Житель региона высокий, худощавого телосложения. У него тёмные волосы и зелёные глаза.

Если вы видели мужчину или знаете, где он может быть, просьба позвонить на горячую линию «Лиза Алерт» по номеру 8-800-700-54-52 (бесплатно по России) или в службу спасения по номеру 112.

Ориентировка на пропавшего белгородца
Ориентировка на пропавшего белгородца. Фото: «Лиза Алерт» Белгородской области
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#Анна Селищева#Белгородская область#Происшествия#Новый Оскол#Лиза Алерт#Белгород#Пропал человек
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