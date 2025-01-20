В Белгородской области почти два месяца ищут молодого мужчину в чёрном

Posted 20 января, 08:50
Published 20 января, 08:50
Modified 20 января, 08:50
Updated 20 января, 08:50
Белгородский отряд «Лиза Алерт» обращается к жителям региона с просьбой о помощи в поисках 27-летнего Вадима Бирюлина. О местонахождении жителя Нового Оскола ничего не известно с 27 ноября 2024 года.
Несмотря на фото на ориентировке, указано, что молодой мужчина носит бороду. В день исчезновения белгородец был одет во всё чёрное.
Житель региона высокий, худощавого телосложения. У него тёмные волосы и зелёные глаза.
Если вы видели мужчину или знаете, где он может быть, просьба позвонить на горячую линию «Лиза Алерт» по номеру 8-800-700-54-52 (бесплатно по России) или в службу спасения по номеру 112.