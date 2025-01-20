В Белгородской области нашли нарушения в частных пансионатах для пожилых людей

Posted 20 января, 10:04
Published 20 января, 10:04
Modified 20 января, 10:06
Updated 20 января, 10:06
Как сообщила уполномоченный по правам человека в Белгородской области Жанна Киреева, в 2024 году аппарат выявил многочисленные нарушения в частных пансионатах для пожилых людей.
С учётом этого, в текущем году вместе с контролирующими надзорными органами пройдут проверки. По итогам оценят состояние защищённости прав лиц в сфере социального обслуживания.
Киреева отметила, что есть необходимость и для внесения законодательных инициатив.
Напомним, ранее журналисты Бел.Ру подробно рассказывали о том, кого коснётся повышение пенсий в 2025 году. Подробности в нашем материале.