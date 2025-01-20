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Posted 20 января, 10:04

Published 20 января, 10:04

Modified 20 января, 10:06

Updated 20 января, 10:06

В Белгородской области нашли нарушения в частных пансионатах для пожилых людей

В Белгородской области нашли нарушения в частных пансионатах для пожилых людей

20 января 2025, 10:04
Фото: Изображение Midjourney.
В этом году учреждения проверят контролирующие надзорные органы.

Как сообщила уполномоченный по правам человека в Белгородской области Жанна Киреева, в 2024 году аппарат выявил многочисленные нарушения в частных пансионатах для пожилых людей.

С учётом этого, в текущем году вместе с контролирующими надзорными органами пройдут проверки. По итогам оценят состояние защищённости прав лиц в сфере социального обслуживания.

Киреева отметила, что есть необходимость и для внесения законодательных инициатив.

Напомним, ранее журналисты Бел.Ру подробно рассказывали о том, кого коснётся повышение пенсий в 2025 году. Подробности в нашем материале.

Пенсии-2025: все изменения и новшества в 2025 году
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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Пенсионеры#Нарушения#Проверки#Уполномоченный по правам человека#Белгород#Пансионат
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