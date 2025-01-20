В Белгороде создадут туристический маршрут по местам поднятия Знамён Победы

Posted 20 января, 08:07
Published 20 января, 08:07
Modified 20 января, 08:09
Updated 20 января, 08:09
Как сообщил мэр областного центра Валентин Демидов, в рамках подготовки праздников 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне разработан и утверждён план мероприятий с учётом оперативной обстановки. Так, 9 мая на Меловой горе торжественно поднимут Знамя Победы, а 5 августа Знамёна установят ещё в четырех местах.
Как отметил глава региона Вячеслав Гладков, это хорошая идея. Он предложил сформировать туристический маршрут по этим местам.
«Понятно, что не совсем правильное время для того, чтобы увеличивать туристическую привлекательность. Но на будущее. Сформируем, опишем, подготовим специалистов, которые будут владеть информацией, но мне кажется, что это нужно сделать»
Вячеслав Гладков
Подробнее о мероприятиях, которые пройдут в Белгороде ко Дню Победы, — по ссылке.