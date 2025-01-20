В Белгороде создадут туристический маршрут по местам поднятия Знамён Победы

Как сообщил мэр областного центра Валентин Демидов, в рамках подготовки праздников 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне разработан и утверждён план мероприятий с учётом оперативной обстановки. Так, 9 мая на Меловой горе торжественно поднимут Знамя Победы, а 5 августа Знамёна установят ещё в четырех местах.