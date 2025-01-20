В Белгороде полиция устроила рейд на мигрантов: будут ещё

Также в 2025 году для Белгородской области установлена квота на 80 разрешений для иностранцев на временное проживание, что в два раза меньше, чем в 2024 году. Снижение квоты обусловлено востребованностью и текущей демографической ситуацией региона. Выдача разрешений будет зависеть от экономических факторов, рынка труда и возможностей для обустройства мигрантов.