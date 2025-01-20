В Белгороде полиция устроила рейд на мигрантов: будут ещё

Posted 20 января, 14:53
Published 20 января, 14:53
Modified 20 января, 14:55
Updated 20 января, 14:55
В Белгороде прошёл рейд, в ходе которого полиция проверила места, где обычно собираются иностранные граждане. Операция проводилась на одном из местных овощных рынков. По результатам проверки выявлено несколько нарушений закона.
Полицейские составили шесть протоколов. Четверо иностранных граждан были привлечены к ответственности за работу без необходимых документов. Один человек нарушил правила въезда или пребывания в России, а ещё один — за отсутствие регистрации или удостоверения личности.
Полиция сообщила, что такие рейды будут продолжены.
Напомним, что с 2025 года в Белгородской области вступили в силу новые ограничения для мигрантов. Иностранцам запретили работать в сфере торговли алкоголем, пассажирских перевозок, такси и предоставления продуктов питания и напитков. Работодатели, нанявшие мигрантов на эти должности ранее, должны будут уволить их в течение трёх месяцев.
Также в 2025 году для Белгородской области установлена квота на 80 разрешений для иностранцев на временное проживание, что в два раза меньше, чем в 2024 году. Снижение квоты обусловлено востребованностью и текущей демографической ситуацией региона. Выдача разрешений будет зависеть от экономических факторов, рынка труда и возможностей для обустройства мигрантов.
Недавно бывшую начальницу отдела миграции в Белгородской области осудили за незаконную миграцию и фиктивную постановку на учёт иностранных граждан. С 2019 по 2023 годы она использовала служебное положение для организации нелегальной регистрации мигрантов, в том числе граждан Узбекистана. Суд приговорил её к пяти годам лишения свободы, штрафу в 150 000 рублей и лишению звания «майор полиции». Также ей запрещено занимать должности в правоохранительных органах 2,5 года.