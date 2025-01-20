В 8 регионах рассматривают иски к компании Бакальчука

Таким образом, общая сумма требований Владислава Бакальчука к подрядным организациям составляет свыше 1 миллиарда рублей. Причем 13 сентября 2024 года, всего за 5 дней до организованного нападения на офисы Wildberries, Бакальчук заявил журналистам, что компания не будет предъявлять претензий к подрядчикам из-за приостановки строительных работ на объектах маркетплейса в середине прошлого года. Из материалов дел следует, что все иски от «ВБ Девелопмент» были поданы во второй половине 2024 года.