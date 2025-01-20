В 8 регионах рассматривают иски к компании Бакальчука

Posted 20 января, 06:53
Published 20 января, 06:53
Modified 20 января, 06:58
Updated 20 января, 06:58
Иски поданы подрядчиками, которые пытаются взыскать в общем 75,9 миллиона рублей, пишет РИА Новости.
Арбитражный суд Московской области уже рассматривает девять исков от таких организаций, как ООО «Сфера-2000», ООО «Департамент оценочной деятельности», ООО «Стройинвест», ООО «ЖБТЕХ», ООО «Стеллдом», ООО «Эколого-географическая фирма» и ООО «Европейская геоинжиниринговая компания» на сумму 19,7 миллиона рублей. В Арбитражный суд Москвы поступило восемь дел с требованиями на сумму почти 23 миллиона рублей.
Кроме того, в Арбитражном суде Новосибирской области находится иск от ООО «Управление механизации — 2» на 5,8 миллиона рублей, а в свердловском арбитраже рассматриваются три дела на 8,9 миллиона рублей. В Воронежской области также находятся три иска на 14,4 миллиона рублей. Арбитражные суды Забайкальского края, Ростовской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области рассматривают по одному делу ООО «Гранд-Строй» на 823,9 тыс. рублей, ООО «РОСТОВДОРСТРОЙ» на 472,5 тыс. рублей и ООО «Оверсайз Логистик» на 2,8 млн рублей.
В то же время арбитражные суды Москвы и Московской области рассматривают более 10 исков, поданных ООО «ВБ Девелопмент» к своим подрядчикам, с общей суммой требований 843,9 млн рублей. Суд уже вынес решение по одному из исков к ООО «СТРОЙ-ЦОР» на 20,7 млн рублей в пользу компании Бакальчука, а по иску к ООО «СК „ОЛИМП“ на 166 млн рублей производство было прекращено.
Таким образом, общая сумма требований Владислава Бакальчука к подрядным организациям составляет свыше 1 миллиарда рублей. Причем 13 сентября 2024 года, всего за 5 дней до организованного нападения на офисы Wildberries, Бакальчук заявил журналистам, что компания не будет предъявлять претензий к подрядчикам из-за приостановки строительных работ на объектах маркетплейса в середине прошлого года. Из материалов дел следует, что все иски от «ВБ Девелопмент» были поданы во второй половине 2024 года.
Согласно данным ЕГРЮЛ, ООО «ВБ Девелопмент» полностью принадлежит Владиславу Бакальчуку. До сентября 2024 года компания выполняла функции технического заказчика для строительства логистических комплексов Wildberries, а расторжение договоров произошло в октябре прошлого года. В это же время РВБ (объединенная компания Wildberries и Russ) анонсировала передачу девелоперских проектов другой компании, которая продолжает строительство складов в регионах России.