У прокуратуры после проверки появились вопросы к МПЗ «Агро-Белогорье»

Отметим, что ранее на «Агро-Белогорье» были жалобы, однако о проблемах с санпином не сообщалось. В «Агро-Белогорье» летом 2024 года ответили на претензии жителей о неприятных запахах от «Красногвардейского свинокомплекса-2», заявив, что нарушения санитарных норм не были выявлены. Компания регулярно проводила мониторинг загрязнений почвы, воды и воздуха и не зафиксировала превышения предельно-допустимых норм. В ответ на жалобы жителей предприятие усилило меры по снижению запахов, увеличив дозировку микробиологического препарата и изменив график внесения органических удобрений. Несмотря на это, некоторые жители продолжали жаловаться на неприятные запахи.