У прокуратуры после проверки появились вопросы к МПЗ «Агро-Белогорье»

Posted 20 января, 07:41
Published 20 января, 07:41
Modified 20 января, 08:45
Updated 20 января, 08:45
В ходе проверки выявлены нарушения санитарных норм в ООО «МПЗ Агро-Белогорье». В частности, в камерах охлаждения предприятия обнаружены случаи хранения полутуш без соблюдения технологических промежутков, что увеличивает риск порчи сырья.
Кроме того, не соблюдались требования по поддержанию в надлежащем состоянии производственных помещений, что затрудняет их санитарную обработку, сообщили в пресс-службе прокуратуры по итогам проверки.
Прокурор округа направил представление генеральному директору организации, а в отношении должностных лиц были заведены административные дела.
В 2024 году произошла значительная сделка на аграрном рынке, когда группа компаний «Русагро» поглотила «Агро-Белогорье». Изначально в 2023 году компании пытались договориться о сотрудничестве, но в процессе переговоров возникли разногласия, приведшие к судебным разбирательствам.
Кульминацией стало решение суда, которое позволило «Русагро» выкупить 100% «Агро-Белогорья». По некоторым версиям, сделку оценили в 1 млрд рублей.
Отметим, что ранее на «Агро-Белогорье» были жалобы, однако о проблемах с санпином не сообщалось. В «Агро-Белогорье» летом 2024 года ответили на претензии жителей о неприятных запахах от «Красногвардейского свинокомплекса-2», заявив, что нарушения санитарных норм не были выявлены. Компания регулярно проводила мониторинг загрязнений почвы, воды и воздуха и не зафиксировала превышения предельно-допустимых норм. В ответ на жалобы жителей предприятие усилило меры по снижению запахов, увеличив дозировку микробиологического препарата и изменив график внесения органических удобрений. Несмотря на это, некоторые жители продолжали жаловаться на неприятные запахи.