Сорвался с ножом с высоты: что произошло в Новой жизни в Белгороде?

Как только туда прибыли полицейские, мужчина открыл окно в подъезде, внутри которого находился, и вылез наружу. Правоохранители долго пытались убедить незнакомца опустить холодное оружие и вернуться в подъезд, но эти попытки не увенчались успехом: парень сорвался и упал с пятого этажа.