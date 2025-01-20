Сорвался с ножом с высоты: что произошло в Новой жизни в Белгороде?

Posted 20 января, 10:09
Published 20 января, 10:09
Modified 20 января, 10:11
Updated 20 января, 10:11
Вечером четверга, 16 января, по улице Семейной в Белгороде ходил мужчина с ножом. Его вид показался некоторым очевидцам подозрительным, поэтому они решили вызвать на место сотрудников правоохранительных органов.
Как только туда прибыли полицейские, мужчина открыл окно в подъезде, внутри которого находился, и вылез наружу. Правоохранители долго пытались убедить незнакомца опустить холодное оружие и вернуться в подъезд, но эти попытки не увенчались успехом: парень сорвался и упал с пятого этажа.
Если верить источнику Telegram-канала Baza, парень выжил, но получил различные переломы. Сейчас он находится в больнице. В момент падения парень мог быть под наркотическими веществами.
Судя по видео, 22-летний пострадавший не хотел причинить кому-то вред, а пытался таким образом от кого-то защититься.
Добавим, что в октябре 2023 года в магазине «Фермер» на Архиерейской улице белгородцев напугал голый мужчина. Житель забежал внутрь и начал что-то кричать. Некоторые посетители удерживали неадекватного мужчину до приезда полиции.
Оказалось, что он был под наркотиками, а раздеться ему пришлось, поскольку его пыталось догнать и убить «неизвестное существо».