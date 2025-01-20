Сколько стоила установка скульптур Чебурашки, Гены и Шапокляк в парке Белгорода?

Posted 20 января, 11:45
Published 20 января, 11:45
Modified 20 января, 11:47
Updated 20 января, 11:47
Герои знаменитого советского мультфильма появились в парке «Берега» в начале января 2025 года. Сначала в галерее сказок прогуливающиеся горожане заметили старуху Шапокляк со своей верной подругой — крыской Лариской.
Чуть позже туда перекочевали крокодил Гена и Чебурашка. Как рассказали представители парка в своих соцсетях, чтобы проследить, как бы Шапокляк «не навела шороху».
Журналистка Бел.Ру обратилась в мэрию, чтобы узнать, во сколько обошлись скульптуры и кому поручили их изготовить.
В администрации сообщили, что на фигуры потратили 3,6 млн рублей. Их созданием и установкой занималась строительно-производственная компания «Феникс».