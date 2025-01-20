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Posted 20 января, 11:45

Published 20 января, 11:45

Modified 20 января, 11:47

Updated 20 января, 11:47

Старуха Шапокляк с Лариской и крокодил Гена с Чебурашкой в парке «Берега»

Сколько стоила установка скульптур Чебурашки, Гены и Шапокляк в парке Белгорода?

20 января 2025, 11:45
Фото: Telegram-канал «Берега». Старуха Шапокляк с Лариской и крокодил Гена с Чебурашкой в парке «Берега»

Изготовление скульптур героев «Чебурашки» в парке «Берега» обошлось в 3,6 млн

Сюжет
Новости Белгорода
Редакция Бел.Ру связалась с властями и узнала, что создание фигур обошлось в несколько миллионов. Кто этим занимался?

Герои знаменитого советского мультфильма появились в парке «Берега» в начале января 2025 года. Сначала в галерее сказок прогуливающиеся горожане заметили старуху Шапокляк со своей верной подругой — крыской Лариской.

Чуть позже туда перекочевали крокодил Гена и Чебурашка. Как рассказали представители парка в своих соцсетях, чтобы проследить, как бы Шапокляк «не навела шороху».

Журналистка Бел.Ру обратилась в мэрию, чтобы узнать, во сколько обошлись скульптуры и кому поручили их изготовить.

В администрации сообщили, что на фигуры потратили 3,6 млн рублей. Их созданием и установкой занималась строительно-производственная компания «Феникс».

Старуха Шапокляк с Лариской и крокодил Гена с Чебурашкой в парке «Берега»
Старуха Шапокляк с Лариской и крокодил Гена с Чебурашкой в парке «Берега»
Старуха Шапокляк с Лариской и крокодил Гена с Чебурашкой в парке «Берега». Фото: Telegram-канал «Берега»
Чебурашка и крокодил Гена прибыли на «Берега» в Белгороде вслед за старухой Шапокляк
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