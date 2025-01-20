С начала СВО более 14 тыс белгородцев вынужденно покинули дома из-за обстрелов

А для тех, кто остаётся житьт в приграничье, в не закрытых населённых пунктах в качестве одной из мер обеспечения безопасности, снова раздали более 10 тыс огнетушителей. Губернатора напомнил при этом, что в период частых пожаров они помогли белгородцам бороться с огнём до приезда пожарных. Также рассказали о стоимости некоторых из противопожарных средств.