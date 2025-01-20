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Posted 20 января, 10:24

Published 20 января, 10:24

Modified 20 января, 10:26

Updated 20 января, 10:26

Закрытие населённых пунктов и отселение жителей.

С начала СВО более 14 тыс белгородцев вынужденно покинули дома из-за обстрелов

20 января 2025, 10:24
Фото: 1MI. Закрытие населённых пунктов и отселение жителей.
Сюжет
Новости Белгорода
В результате массированных обстрелов более 14 тысяч жителей Белгородской области выехали из приграничья. Чиновники заявили, что прилагают все усилия для помощи.

На оперсовещании правительства Белгородской области заявили, что из-за массированных обстрелов из приграничья на данный момент отселили более 14 тыс человек. В ПВР сейчас находятся 1046 человек.

«В рамках оказания помощи пострадавшим из-за ВСУ организуются выезды в приграничные муниципалитеты, пункты временного размещения, медицинские и социальные учреждения, на строительные объекты, <…> ежедневно мониторим сообщения о нарушения прав людей в социальных сетях и средствах массовой информации», — отчиталась Жанна Киреева, уполномоченный по правам человека в Белгородской области.

А для тех, кто остаётся житьт в приграничье, в не закрытых населённых пунктах в качестве одной из мер обеспечения безопасности, снова раздали более 10 тыс огнетушителей. Губернатора напомнил при этом, что в период частых пожаров они помогли белгородцам бороться с огнём до приезда пожарных. Также рассказали о стоимости некоторых из противопожарных средств.

Белгородцам из приграничья раздали более 10 тысяч огнетушителей
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