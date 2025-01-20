Разместят ли в Белгородской области именные надписи на домах фронтовиков?

Posted 20 января, 06:46
Published 20 января, 06:46
Modified 20 января, 06:48
Updated 20 января, 06:48
Как отметил Вячеслав Гладков, на федеральном уровне поступило предложение по размещению именных надписей по месту проживания фронтовиков. Он поручил своем заместителю Сергею Дядькину обсудить данным вопрос с силовыми структурами.
«Я бы эту задачу выполнил после окончания КТО. Нам не нужны провокации. Мы можем, с одной стороны, помогая, создать проблемы на пустом месте. Я бы принял решение отложить. Это разумно в наших условиях».
Вячеслав Гладков
Напомним, режим контртеррористической операции (КТО) в Белгородской области ввели в августе 2024 года. Аналогичное решение приняли и по другим приграничным регионам.