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Posted 20 января, 06:46

Published 20 января, 06:46

Modified 20 января, 06:48

Updated 20 января, 06:48

Гладков предложил не размещать именные надписи на домах фронтовиков до конца КТО

Разместят ли в Белгородской области именные надписи на домах фронтовиков?

20 января 2025, 06:46
Фото: 1MI.

Гладков предложил не размещать именные надписи на домах фронтовиков до конца КТО

Губернатор во время оперсовещания предложил пока не размещать именные надписи по месту проживания фронтовиков. О причинах — читайте ниже.

Как отметил Вячеслав Гладков, на федеральном уровне поступило предложение по размещению именных надписей по месту проживания фронтовиков. Он поручил своем заместителю Сергею Дядькину обсудить данным вопрос с силовыми структурами.

«Я бы эту задачу выполнил после окончания КТО. Нам не нужны провокации. Мы можем, с одной стороны, помогая, создать проблемы на пустом месте. Я бы принял решение отложить. Это разумно в наших условиях».
Вячеслав Гладков

Напомним, режим контртеррористической операции (КТО) в Белгородской области ввели в августе 2024 года. Аналогичное решение приняли и по другим приграничным регионам.

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