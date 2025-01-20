При пожаре в центре Белгорода погибла женщина

Posted 20 января, 09:02
Published 20 января, 09:02
Modified 20 января, 09:02
Updated 20 января, 09:02
Жительница Белгорода скончалась при пожаре в трёхкомнатной квартире девятиэтажного дома по улице Победы. Огонь возник в комнате площадью 12 квадратных метров из-за недостатка конструкции и изготовления электрооборудования.
Погибшей оказалась 67-летняя собственница.
Всего на территории региона за сутки произошло 25 пожаров, девять из которых — в жилье. Кроме того, около четырёх раз пожарные тушили возгорание мусора на общей площади семь квадратных метров.
Около недели назад ещё один житель погиб в пожаре, случившемся в домовладении в Губкинском округе. Спасатели не успели достать из огня 50-летнего собственника.