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Posted 20 января, 09:02

Published 20 января, 09:02

Modified 20 января, 09:02

Updated 20 января, 09:02

Пожар произошёл в Белгороде

При пожаре в центре Белгорода погибла женщина

20 января 2025, 09:02
Фото: 1MI. Пожар произошёл в Белгороде

В Белгороде пенсионерка погибла в огне

Сюжет
Пожар
Пожилая белгородка скончалась в собственной квартире из-за неисправности электрооборудования. Подробности рассказали в пресс-службе МЧС региона.

Жительница Белгорода скончалась при пожаре в трёхкомнатной квартире девятиэтажного дома по улице Победы. Огонь возник в комнате площадью 12 квадратных метров из-за недостатка конструкции и изготовления электрооборудования.

Погибшей оказалась 67-летняя собственница.

Всего на территории региона за сутки произошло 25 пожаров, девять из которых — в жилье. Кроме того, около четырёх раз пожарные тушили возгорание мусора на общей площади семь квадратных метров.

Около недели назад ещё один житель погиб в пожаре, случившемся в домовладении в Губкинском округе. Спасатели не успели достать из огня 50-летнего собственника.

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