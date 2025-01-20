Правоту покажет время? Гладков ответил на критику ухода чиновников в «Барс-Белгород»

Posted 20 января, 07:09
Published 20 января, 07:09
Modified 20 января, 07:11
Updated 20 января, 07:11
На оперативном совещании правительства Вячеслав Гладков ответил на основной вопрос об уходе чиновников в «Барс-Белгород» для получения некоторой выгоды, как пишут белгородцы и ищут «тайный смысл».
«Весь смысл — он один. Это формирование нового подразделения, и оно требует дополнительных административных ресурсов для того, чтобы подразделение максимально эффективно работало, поэтому наличие квалифицированных специалистов, которые разбираются в том, что такое организация медицинской службы, административная, финансовая работа, размещение личного состава, снабжение и много-много других», — заявил губернатор.
По его словам, как он далее продолжил, добровольческое формирование занимается именно этим и каких-либо других целей и не относящихся к ним задач перед людьми там не стоит. Такой подход — единственный и по-настоящему действенный, возразил Гладков.
Кроме того, он отметил, что белгородское формирование «Барса» на данный момент является образцовым, поэтому работу продолжат:
«Понимаю, что двойная, а иногда и тройная нагрузка на ответственных лиц, но я благодарен своим коллегам, что они очень внимательно, ответственно и с пониманием относятся к этой нагрузке. Увеличений доходов здесь нет, наоборот — сокращение. Семьи терпят эту сложную ситуацию. Но у нас другого выхода просто нет».
Ещё одной положительной стороной губернатор обозначил то, что не приграничные муниципалитеты уже «на другом уровне понимают», что такое обстрелы и работа во время СВО. По его словам, это влияет и на управление данными территориями и выстраивание взаимодействия с силовыми структурами.
«Кто прав, кто виноват, я думаю, покажет время. Пока время показывает, что мы на правильном пути», — подытожил глава региона.
Недавно к числу вернувшихся из «Барса» чиновников присоединился зам губернатора Александр Лоренц. Пока что он пробыл дольше всех. Когда это произошло, неизвестно. Однако Лоренц уже присутствовал на выборах мэра.