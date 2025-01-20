Правоту покажет время? Гладков ответил на критику ухода чиновников в «Барс-Белгород»

Ещё одной положительной стороной губернатор обозначил то, что не приграничные муниципалитеты уже «на другом уровне понимают», что такое обстрелы и работа во время СВО. По его словам, это влияет и на управление данными территориями и выстраивание взаимодействия с силовыми структурами.