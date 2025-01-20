После Китая в Санкт-Петербруг: баскетболист Швед теперь играет за «Зенит»

Posted 20 января, 17:06
Published 20 января, 17:06
Modified 20 января, 17:06
Updated 20 января, 17:06
Алексей Швед, 36-летний баскетболист из Белгорода, подписал контракт с петербургским «Зенитом» до конца сезона 2024/25. Он совмещает роли атакующего и разыгрывающего защитника.
Швед начал свою карьеру в 16 лет в белгородском «Буревестнике», а в 2005 году продолжил путь в московском ЦСКА, где за семь лет завоевал четыре титула чемпиона России и стал победителем Евролиги в 2008 году.
В сезоне 2010/11 Швед был признан самым прогрессирующим игроком чемпионата России и помог сборной России завоевать бронзовые медали чемпионата Европы, а в 2012 году повторил этот успех на Олимпийских играх в Лондоне.
В 2011 году он подписал контракт с клубом НБА «Миннесота Тимбервулвз», где провёл два года, играя в 140 матчах. После нескольких обменов в сезоне 2014/15 Швед вернулся в Россию, стал трёхкратным вице-чемпионом Единой лиги ВТБ, MVP Еврокубка и Евролиги.
В 2021 году он снова вернулся в ЦСКА, где помог клубу завоевать серебро и бронзу чемпионатов России и Единой лиги ВТБ.
В сезоне 2023/24 Швед играл за китайский клуб «Шанси Лунгс», а теперь продолжит свою карьеру в «Зените».
Осенью 2023 Алексей Швед успешно дебютировал за китайскую команду «Шанси Лунгс» в матче против «Шаньдун Лайонс». Несмотря на поражение своей команды, Швед продемонстрировал отличные результаты, оформив дабл-дабл — двузначные показатели по двум статистическим параметрам. Этот матч стал четвёртым поражением «Шанси» в последних пяти играх.
Напомним, что в мае 2023 года на Алексея Шведа напали и избили, когда он выходил из ресторана в Москве. Белгородский баскетболист получил черепно-мозговую травму.
Троих нападавших задержали через пару дней. Против них возбудили уголовное дело о групповом хулиганстве с применением насилия (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — до семи лет лишения свободы.
Спустя несколько заседаний один из нападавших признал свою вину, но слушания отложили из-за отсутствия потерпевшего и свидетелей. В этот момент Швед выступал на чемпионате в Китае.
Позже один из нападавших, Юсуф Мирашуров, был осуждён на три года колонии. Один день, проведённый в СИЗО, считается за полтора, поэтому Мирашуров может выйти на свободу уже в мае 2025 года.
Алексей Швед и его адвокат Александр Бойков удивились мягкости приговора. Заявлялось, что баскетболист намерен обжаловать это постановление в вышестоящем суде. Кроме того, Швед и его защитник собирались выяснить причины, по которым три человека, изначально обвинённые в хулиганстве с насилием, в конечном итоге стали свидетелями и не явились в суд.