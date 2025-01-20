«Почта России» признала нарушение белгородцами условий акции о бесплатных посылках

Напомним, что 15 января «Почта России» приостановила акцию, но уже на следующий день было принято решение о её возобновлении. Однако теперь действуют ограничения: на одного человека можно отправить только две посылки в день, каждая не должна превышать 20 кг. Льгота доступна только для физических лиц. Когда именно завершится акция, пока неизвестно.