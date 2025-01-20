«Почта России» признала нарушение белгородцами условий акции о бесплатных посылках

Posted 20 января, 11:21
Published 20 января, 11:21
Modified 20 января, 11:21
Updated 20 января, 11:21
«Почта России» подтвердила изданию «Подъём», что некоторые жители Белгородской и Курской областей использовали бесплатную доставку как способ сэкономить на транспортных расходах для бизнеса, отправляя коммерческие грузы.
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о злоупотреблениях в рамках акции, которая была направлена на поддержку военнослужащих и пострадавших от обстрелов. Он отметил, что некоторые начали отправлять коммерческие товары, такие как мешки с картошкой и щебень.
В ответ на обращения жителей «Почта России» возобновила акцию для жителей Белгородской и Курской областей с 16 января и увеличила вес посылок до 20 кг.
Директор белгородского управления почтовой службы Елена Придачина рассказала, что поступило множество откликов и благодарностей за эту инициативу, что стало причиной продления программы.
За время действия акции было отправлено более 670 тысяч бесплатных посылок, из которых 222 тысячи направились в Белгородскую область.
Напомним, что 15 января «Почта России» приостановила акцию, но уже на следующий день было принято решение о её возобновлении. Однако теперь действуют ограничения: на одного человека можно отправить только две посылки в день, каждая не должна превышать 20 кг. Льгота доступна только для физических лиц. Когда именно завершится акция, пока неизвестно.
С 27 августа 2024 года «Почта России» предоставила бесплатную доставку посылок весом до 10 кг для жителей Белгородской и Курской областей, включая отправления по всей России. Изначально планировалось окончание акции 31 декабря 2024 года, но, по словам министра цифрового развития Белгородской области Сергея Четверикова, она к завершилась 15 января 2025 года.