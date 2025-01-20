bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 января, 11:21

Published 20 января, 11:21

Modified 20 января, 11:21

Updated 20 января, 11:21

«Почта России»

«Почта России» признала нарушение белгородцами условий акции о бесплатных посылках

20 января 2025, 11:21
Фото: 1MI. «Почта России»
Сюжет
Новости Белгорода
В «Почте России» подтвердили, что некоторые белгородцы использовали бесплатные посылки в личных корыстных целях. Всего в рамках благотворительной акции в регион поступило свыше 200 тыс. отправлений.

«Почта России» подтвердила изданию «Подъём», что некоторые жители Белгородской и Курской областей использовали бесплатную доставку как способ сэкономить на транспортных расходах для бизнеса, отправляя коммерческие грузы.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о злоупотреблениях в рамках акции, которая была направлена на поддержку военнослужащих и пострадавших от обстрелов. Он отметил, что некоторые начали отправлять коммерческие товары, такие как мешки с картошкой и щебень.

В ответ на обращения жителей «Почта России» возобновила акцию для жителей Белгородской и Курской областей с 16 января и увеличила вес посылок до 20 кг.

«Некоторые злоупотребляли»: глава белгородской «Почты России» — об акции поддержки
Узнать подробнее

Директор белгородского управления почтовой службы Елена Придачина рассказала, что поступило множество откликов и благодарностей за эту инициативу, что стало причиной продления программы.

За время действия акции было отправлено более 670 тысяч бесплатных посылок, из которых 222 тысячи направились в Белгородскую область.

Напомним, что 15 января «Почта России» приостановила акцию, но уже на следующий день было принято решение о её возобновлении. Однако теперь действуют ограничения: на одного человека можно отправить только две посылки в день, каждая не должна превышать 20 кг. Льгота доступна только для физических лиц. Когда именно завершится акция, пока неизвестно.

Продлят ли белгородцам акцию с бесплатными отправкой и получением почтовых посылок?
Узнать подробнее

С 27 августа 2024 года «Почта России» предоставила бесплатную доставку посылок весом до 10 кг для жителей Белгородской и Курской областей, включая отправления по всей России. Изначально планировалось окончание акции 31 декабря 2024 года, но, по словам министра цифрового развития Белгородской области Сергея Четверикова, она к завершилась 15 января 2025 года.

Не только интернет и сотовая связь: что ещё бесплатно доступно белгородцам?
Узнать подробнее
Читайте также:
«Некоторые злоупотребляли»: глава белгородской «Почты России» — об акции поддержкиПродлят ли белгородцам акцию с бесплатными отправкой и получением почтовых посылок?«Почте России» рассказали о росте доли цифровых писем
#Анна Селищева#Общество#Белгородская область#Почта россии#Бесплатные посылки#Новости Белгорода#Белгород#Вячеслав Гладков#Елена Придачина
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика