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Posted 20 января, 11:46

Published 20 января, 11:46

Modified 20 января, 12:14

Updated 20 января, 12:14

Эдуард Бирюков

Песня белгородца прозвучит в популярном российском сериале

20 января 2025, 11:46
Фото: личная страница Эдуарда Бирюкова. Эдуард Бирюков
Сюжет
Новости Белгорода
Белгородец прославился благодаря написанию трека для популярного в последние дни сериала «Ландыши. Такая нежная любовь». Своей песней он поделился в Сети.

В российском сериале «Ландыши. Такая нежная любовь» (18+), который в последнее время пользуется особой популярностью, вскоре прозвучит песня белгородского певца.

Житель приграничного региона Эдуард Бирюков написал её специально для этой кинокартины. Помогали создавать трек участники «Тавриды» из разных российских регионов. Песню назвали «Глаза блики».

Добавим, что сам сериал повествует о дочери богатого мужчины и об обычном парне, между которыми возникает влюблённость.

Помимо этого, сегодня, 20 января, на ТНТ стартует новый и финальный сезон сериала «Девушки с Макаровым», главную роль в котором сыграла уроженка Белгорода Елена Полянская.

На ТНТ анонсировали новый сезон сериала с белгородкой в главной роли
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