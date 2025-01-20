Отдыхать за рубежом нельзя? Хинштейн попросил уведомлять о планах на отпуск

Posted 20 января, 13:07
Published 20 января, 13:07
Modified 20 января, 13:07
Updated 20 января, 13:07
В отпуск в другую страну отправилась замминистра по охране объектов культурного наследия Ирина Мусьял. Чиновница решила отдохнуть в Индии. Однако о местонахождении своей подопечной узнал и врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
Глава региона во время очередного заседания правительства области заявил, что отдыхать чиновникам в зарубежных странах можно, но без уведомления — нельзя. Причину такого высказывания он объяснил непростой обстановкой в регионе.
Он добавил, что перед поездкой должен узнать все подробности о планируемых отпусках подопечных, чтобы не допустить каких-либо проблем.