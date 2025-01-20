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Posted 20 января, 13:07

Published 20 января, 13:07

Modified 20 января, 13:07

Updated 20 января, 13:07

Курских чиновников попросили предупреждать об отдыхе за рубежом

Отдыхать за рубежом нельзя? Хинштейн попросил уведомлять о планах на отпуск

20 января 2025, 13:07
Фото: 1MI.

Курских чиновников попросили предупреждать об отдыхе за рубежом

Чиновников соседнего региона попросили предупреждать начальство о планах отдохнуть за рубежом. Об этом рассказали журналисты «Курских известий».

В отпуск в другую страну отправилась замминистра по охране объектов культурного наследия Ирина Мусьял. Чиновница решила отдохнуть в Индии. Однако о местонахождении своей подопечной узнал и врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Глава региона во время очередного заседания правительства области заявил, что отдыхать чиновникам в зарубежных странах можно, но без уведомления — нельзя. Причину такого высказывания он объяснил непростой обстановкой в регионе.

Он добавил, что перед поездкой должен узнать все подробности о планируемых отпусках подопечных, чтобы не допустить каких-либо проблем.

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#Александра Склярова#Общество#Курская область#Отпуск#Зарубежье#Хинштейн
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