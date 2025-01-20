От атак ВСУ пострадал белгородец. Что ещё произошло в день Крещения?

Posted 20 января, 06:25
Published 20 января, 06:25
Modified 20 января, 06:27
Updated 20 января, 06:27
19 января ранения в результате обстрелов получил один житель. Речь идёт о мужчине из Красной Яруги Краснояружского района. Украинский БПЛА нанёс удар по «КамАЗу», из-за чего водитель получил закрытую черепно-мозговую травму. Он своими силами добрался до местной ЦРБ, где ему оказали врачебную помощь и отправили домой на амбулаторное лечение.
Всего в муниципалитете в результате падения трёх снарядов и атак восьми дронов повреждения получили три домовладения, хозпостройки и «КамАЗ», сообщили в оперштабе.
Также ВСУ 76 раз атаковали ещё пять белгородских муниципалитетах, в которых обошлось без раненых мирных жителей. Тем не менее есть разрушения: два авто повреждены в Белгородском районе, четыре домовладения — в Волоконовском районе и четыре частных дома и две машины — в Шебекинском округе.
В Грайворонском и Валуйском округах каких-либо последствий на земле не зафиксировали.