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Posted 20 января, 06:25

Published 20 января, 06:25

Modified 20 января, 06:27

Updated 20 января, 06:27

ВСУ атаковали Белгородскую область

От атак ВСУ пострадал белгородец. Что ещё произошло в день Крещения?

20 января 2025, 06:25
Фото: Изображение Midjourney. ВСУ атаковали Белгородскую область

На Крещение ВСУ атаковали белгородские муниципалитеты почти 100 раз

Сюжет
Обстрел
В воскресенье под удар попали шесть приграничных районов. Есть пострадавшие и разрушения.

19 января ранения в результате обстрелов получил один житель. Речь идёт о мужчине из Красной Яруги Краснояружского района. Украинский БПЛА нанёс удар по «КамАЗу», из-за чего водитель получил закрытую черепно-мозговую травму. Он своими силами добрался до местной ЦРБ, где ему оказали врачебную помощь и отправили домой на амбулаторное лечение.

Всего в муниципалитете в результате падения трёх снарядов и атак восьми дронов повреждения получили три домовладения, хозпостройки и «КамАЗ», сообщили в оперштабе.

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Также ВСУ 76 раз атаковали ещё пять белгородских муниципалитетах, в которых обошлось без раненых мирных жителей. Тем не менее есть разрушения: два авто повреждены в Белгородском районе, четыре домовладения — в Волоконовском районе и четыре частных дома и две машины — в Шебекинском округе.

В Грайворонском и Валуйском округах каких-либо последствий на земле не зафиксировали.

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