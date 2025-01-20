От атак ВСУ пострадал белгородец. Что ещё произошло в день Крещения?

Также ВСУ 76 раз атаковали ещё пять белгородских муниципалитетах, в которых обошлось без раненых мирных жителей. Тем не менее есть разрушения: два авто повреждены в Белгородском районе, четыре домовладения — в Волоконовском районе и четыре частных дома и две машины — в Шебекинском округе.