bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 января, 09:37

Published 20 января, 09:37

Modified 20 января, 09:37

Updated 20 января, 09:37

Шахматы всё же вернут в сквер

Осталось недолго: когда в Мичуринском сквере в Белгороде установят шахматы?

20 января 2025, 09:37
Фото: страница Валентина Демидова в соцсети. Шахматы всё же вернут в сквер

Белгородцы просят вернуть шахматы в недавно отремонтированный сквер

Сюжет
Новости Белгорода
В сквере на Мичурина обещанные шахматы так и не появились. Когда же их ждать? Ответил мэр Валентин Демидов.

В сквер на пересечении улиц Попова и Мичурина могут вернуть долгожданные многими жителями шахматы. Об их возвращении уже интересовался один белгородец.

Ему ответил мэр областного центра Валентин Демидов. По его словам, шахматы вернутся на место сразу, как наладятся погодные условия.

Напомним, что сквер изначально планировали сделать с шахматами и гамаками. При этом дизайн выбирали сами жители. Однако после реконструкции игру так и не поместили на территорию, сославшись на отсутствие систем видеонаблюдения.

Белгородцы даже предлагали пути решения проблемы с воровством шахмат: установить электромагниты, а ходы сделать «символически платными».

Белгородцы смогут сыграть в большие шахматы в новом сквере
Узнать подробнее
Читайте также:
Гладков рассказал о завершении благоустройства сквера имени Ватутина в ВалуйкахПрокуратура нашла нарушения при благоустройстве сквера на Мичурина в БелгородеНа высадку тюльпанов в Белгороде потратят ещё более 4 млн рублей
#Александра Склярова#Город#Сквер#Шахматы#Новости Белгорода#Белгород#Валентин Демидов
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика