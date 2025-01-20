Осталось недолго: когда в Мичуринском сквере в Белгороде установят шахматы?

Posted 20 января, 09:37
Published 20 января, 09:37
Modified 20 января, 09:37
Updated 20 января, 09:37
В сквер на пересечении улиц Попова и Мичурина могут вернуть долгожданные многими жителями шахматы. Об их возвращении уже интересовался один белгородец.
Ему ответил мэр областного центра Валентин Демидов. По его словам, шахматы вернутся на место сразу, как наладятся погодные условия.
Напомним, что сквер изначально планировали сделать с шахматами и гамаками. При этом дизайн выбирали сами жители. Однако после реконструкции игру так и не поместили на территорию, сославшись на отсутствие систем видеонаблюдения.
Белгородцы даже предлагали пути решения проблемы с воровством шахмат: установить электромагниты, а ходы сделать «символически платными».