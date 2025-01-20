Новый год — всё: в Белгороде начали убирать украшения

Ещё в ноябре 2024 года в мэрии заверили, что новые украшения к праздничному сезону закупать не будут. Однако уже в декабре выяснилось, что на новогоднее оформление всё же потратили около 14 млн рублей. Мэр спустя время всё же подтвердил, что дополнительные украшения закупили, хоть и не планировали.