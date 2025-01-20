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Posted 20 января, 10:23

Published 20 января, 10:23

Modified 20 января, 10:23

Updated 20 января, 10:23

Демонтаж новогодних украшений

Новый год — всё: в Белгороде начали убирать украшения

20 января 2025, 10:23
Фото: Официальный канал мэра Белгорода. Демонтаж новогодних украшений

В Белгороде начали демонтаж новогодних украшений

Сюжет
Новый год
По словам мэра города, работа займёт до трёх недель. В первую очередь демонтаж проведут на Соборной площади.

В Белгороде начался демонтаж новогодних украшений, который продлится в течение трёх недель. В первую очередь процесс коснётся конструкций на Соборной площади, Белгородском Арбате и Свято-Троицком бульваре. Об этом сообщил мэр города Валентин Демидов.

Городская новогодняя иллюминация используется с 2021 года. Она работает до 15 часов в сутки, подвергаясь воздействию различных атмосферных условий: дождя, снега и резким перепадам температур. Также в ходе эксплуатации нередко встречаются случаи вандализма.

По словам мэра, будет проведена комплексная ревизия всех декоративных элементов, после которой составят план ремонтных работ. Примерно 20% украшений потребуют восстановления, а некоторые элементы, по опыту прошлых лет, уже не подлежат ремонту и будут заменены.

Как и в предыдущие годы, все новогодние украшения будут храниться в складских помещениях Белгорблагоустройства.

Повреждённые новогодние украшения
Демонтаж новогодних украшений
Демонтаж новогодних украшений
Демонтаж новогодних украшений
Повреждённые новогодние украшения. Фото: Официальный канал мэра Белгорода

Ещё в ноябре 2024 года в мэрии заверили, что новые украшения к праздничному сезону закупать не будут. Однако уже в декабре выяснилось, что на новогоднее оформление всё же потратили около 14 млн рублей. Мэр спустя время всё же подтвердил, что дополнительные украшения закупили, хоть и не планировали.

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Отметим, что в прошлом году демонтаж начался раньше срока. Работы по разбору начали после трагического обстрела города 30 декабря, в результате которого погибли 25 человек. Ракетный удар задел близлежащий крытый каток, расположенный рядом с ёлкой. Завершение демонтажа ёлки планировалось на 1 февраля 2024 года, но трагический инцидент повлиял на решение о раннем разборе украшений.

В 2023 году новогодние украшения начали убирать аж 1 февраля, а закончили только к концу зимы.

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