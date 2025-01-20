Новый фиджитал-центр в Белгороде уже готов к открытию? Фото

На «Берегах» вскоре откроется для посетителей построенный недавно фиджитал-центр. Внутри создали зоны с компьютерами, приставками и VR-системами — на них уже можно играть. Предполагается, что такая спортивная площадка поможет региону развивать цифровые виды спорта.