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Posted 20 января, 16:01

Published 20 января, 16:01

Modified 20 января, 16:01

Updated 20 января, 16:01

Построенный фиджитал-центр в Белгороде

Новый фиджитал-центр в Белгороде уже готов к открытию? Фото

20 января 2025, 16:01
Фото: Telegram-канал «Берега». Построенный фиджитал-центр в Белгороде

Белгородцам показали, как выглядит построенный фиджитал-центр

Сюжет
Новости Белгорода
Белгородцам показали построенный на «Берегах» фиджитал-центр. Внутри есть уже все необходимые консоли и компьютеры, отметили в официальном канале спорткластера.

На «Берегах» вскоре откроется для посетителей построенный недавно фиджитал-центр. Внутри создали зоны с компьютерами, приставками и VR-системами — на них уже можно играть. Предполагается, что такая спортивная площадка поможет региону развивать цифровые виды спорта.

Как сейчас выглядит построенный фиджитал-центр, показали в официальном Telegram-канале «Берега».

Добавим, что такой фиджитал-центр станет первым в регионе. Вскоре вторую подобную площадку могут открыть в Старом Осколе — на эти нужды выделят 78 млн рублей.

Построенный фиджитал-центр в Белгороде
Построенный фиджитал-центр в Белгороде
Построенный фиджитал-центр в Белгороде
Построенный фиджитал-центр в Белгороде
Построенный фиджитал-центр в Белгороде
Построенный фиджитал-центр в Белгороде. Фото: Telegram-канал «Берега»
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#Александра Склярова#Город#Старый Оскол#Новости Белгорода#Белгород#Берега#Фиджитал-центр#Спорткластер
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