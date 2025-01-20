Новый фиджитал-центр в Белгороде уже готов к открытию? Фото

Posted 20 января, 16:01
Published 20 января, 16:01
Modified 20 января, 16:01
Updated 20 января, 16:01
На «Берегах» вскоре откроется для посетителей построенный недавно фиджитал-центр. Внутри создали зоны с компьютерами, приставками и VR-системами — на них уже можно играть. Предполагается, что такая спортивная площадка поможет региону развивать цифровые виды спорта.
Как сейчас выглядит построенный фиджитал-центр, показали в официальном Telegram-канале «Берега».
Добавим, что такой фиджитал-центр станет первым в регионе. Вскоре вторую подобную площадку могут открыть в Старом Осколе — на эти нужды выделят 78 млн рублей.