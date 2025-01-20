Несколько чиновников «тайно» отслужили в отряде «Барс-Белгород»

Posted 20 января, 14:07
Published 20 января, 14:07
Modified 20 января, 14:12
Updated 20 января, 14:12
Сегодня, 20 января, состоялось очередное заседание белгородского правительства. В ходе мероприятия выяснилось, что заместитель губернатора Владимир Базаров какое-то время находился в отряде «Барс-Белгород».
Теперь же он вновь вернулся на работу в правительство. За это ему вручили именную награду и фото с его службы.
Известно, что кроме него награды также получили руководитель аппарата главы региона Александр Лоренц, главврач СМП региона Алексей Жиров, глава Ивнянского района Игорь Щепин, врио замгубернатора Андрей Антоненко, глава Ракитянского района Анатолий Климов, министр природопользования региона Роман Татаринцев. Они также проходили службу в региональном батальоне.
При этом информации о том, что Климов и Татаринцев тоже уходили в «Барс», ранее не было.
Добавим, что Щепин вступил в отряд в середине декабря, а Лоренц вернулся в правительство спустя два месяца службы в «Барсе» — в начале января.