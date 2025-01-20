bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 января, 14:07

Published 20 января, 14:07

Modified 20 января, 14:12

Updated 20 января, 14:12

Скриншот награждения Базарова во время заседания правительства региона

Несколько чиновников «тайно» отслужили в отряде «Барс-Белгород»

20 января 2025, 14:07
Фото: bel.ru. Скриншот награждения Базарова во время заседания правительства региона

Гладков наградил семерых чиновников за службу в отряде «Барс-Белгород»

Награды глава региона вручил в ходе еженедельного правительственного заседания. В этот же день стало известно о службе в отряде ещё нескольких чиновников.

Сегодня, 20 января, состоялось очередное заседание белгородского правительства. В ходе мероприятия выяснилось, что заместитель губернатора Владимир Базаров какое-то время находился в отряде «Барс-Белгород».

Теперь же он вновь вернулся на работу в правительство. За это ему вручили именную награду и фото с его службы.

Известно, что кроме него награды также получили руководитель аппарата главы региона Александр Лоренц, главврач СМП региона Алексей Жиров, глава Ивнянского района Игорь Щепин, врио замгубернатора Андрей Антоненко, глава Ракитянского района Анатолий Климов, министр природопользования региона Роман Татаринцев. Они также проходили службу в региональном батальоне.

При этом информации о том, что Климов и Татаринцев тоже уходили в «Барс», ранее не было.

Добавим, что Щепин вступил в отряд в середине декабря, а Лоренц вернулся в правительство спустя два месяца службы в «Барсе» — в начале января.

Ранее Вячеслав Гладков отвечал, есть ли в уходе чиновников в «Барс» какой-то тайный замысел.

Опыт получен? Спустя два месяца замгубернатора вернулся из отряда «Барс-Белгород»
Узнать подробнее
Читайте также:
Правоту покажет время? Гладков ответил на критику ухода чиновников в «Барс-Белгород»Вернулся на своё место: сколько отслужил в «Барсе» главный врач скорой помощиМожет ли боец отряда «Барс-Белгород» самостоятельно выбрать место службы?
#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Служба#Белгород#Вячеслав Гладков#Владимир Базаров#Анатолий Климов#Роман Татаринцев#Барс-Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: 8 (915) 019-93-58  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  [email protected] / [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика