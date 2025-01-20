Не слишком сбалансированно: белгородцы оказались далеки от здорового питания

Posted 20 января, 10:50
Published 20 января, 10:50
Modified 20 января, 10:50
Updated 20 января, 10:50
Белгородская область не вошла в число лидеров по сбалансированному и полезному питанию. Исходя из подсчётов, жители региона получают 39,5% энергии из жиров, 13,3% — из сахара. Кроме того, суточное потребление соли составило 3,6 г / 1000 ккал.
Проблема с питанием в приграничном регионе расценивается как средней выраженности. Из-за этого регион с 61 баллом разместился на 58-м месте рейтинга.
Для сравнения: в Курской области похожее потребление жиров, сахара и соли, но выраженность проблемы там ниже среднего. Аналогичная ситуация и с Воронежской областью. Эти регионы заняли в списке 33- и 22-е места соответственно.
Самое сбалансированное питание наблюдается в Дагестане, Чувашии и Чечне, а самый нездоровый рацион — у жителей Мордовии, которые в год потребляют почти семь килограмм соли.