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Posted 20 января, 10:50

Published 20 января, 10:50

Modified 20 января, 10:50

Updated 20 января, 10:50

Белгородцы едят больше соли, чем соседи

Не слишком сбалансированно: белгородцы оказались далеки от здорового питания

20 января 2025, 10:50
Фото: Изображение Midjourney. Белгородцы едят больше соли, чем соседи

Белгородская область попала на 58-е место рейтинга здорового питания

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В регионе наблюдается средняя выраженность проблемы, хотя соседние с Белгородчиной области питаются лучше. Подсчётом поделились специалисты «Если быть точным».

Белгородская область не вошла в число лидеров по сбалансированному и полезному питанию. Исходя из подсчётов, жители региона получают 39,5% энергии из жиров, 13,3% — из сахара. Кроме того, суточное потребление соли составило 3,6 г / 1000 ккал.

Проблема с питанием в приграничном регионе расценивается как средней выраженности. Из-за этого регион с 61 баллом разместился на 58-м месте рейтинга.

Для сравнения: в Курской области похожее потребление жиров, сахара и соли, но выраженность проблемы там ниже среднего. Аналогичная ситуация и с Воронежской областью. Эти регионы заняли в списке 33- и 22-е места соответственно.

Самое сбалансированное питание наблюдается в Дагестане, Чувашии и Чечне, а самый нездоровый рацион — у жителей Мордовии, которые в год потребляют почти семь килограмм соли.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Рейтинг#Сахар#Соль#Белгород#Жиры#Здоровое питание
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