«Моются в тазике»: с какой проблемой столкнулись белгородские студенты?

Белгородских студентов не устраивают условия в общежитии, принадлежащем Бирючанскому техникуму. По словам одного из жителей, в здании невозможно принимать душ: мыться можно только день через день, но по отдельным этажам, а девочкам и вовсе приходится мыться в тазу.