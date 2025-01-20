«Моются в тазике»: с какой проблемой столкнулись белгородские студенты?

Posted 20 января, 12:02
Published 20 января, 12:02
Modified 20 января, 12:04
Updated 20 января, 12:04
Белгородских студентов не устраивают условия в общежитии, принадлежащем Бирючанскому техникуму. По словам одного из жителей, в здании невозможно принимать душ: мыться можно только день через день, но по отдельным этажам, а девочкам и вовсе приходится мыться в тазу.
«Не могут нормально принимать ванные процедуры: через день, и то по каждым этажам отдельно, а девочки вообще моются в тазике. Им говорят, что идёт перерасход воды, поэтому у них такие неприятные жизненные условия. Прошу вас принять меры по этой ситуации, так как очень много жалоб со стороны родителей и студентов», — написал в Сети белгородец.
На обращение отреагировал региональный министр образования Андрей Милёхин. По его словам, в общежитии действительно есть проблемы с нехваткой душевых на всех студентов — виной наличие по одному электрическому накопительному водонагревателю на 200 литров на одну душевую комнату. Однако проблему вскоре должны решить, закупив дополнительные устройства.