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Posted 20 января, 09:43

Published 20 января, 09:43

Modified 20 января, 09:57

Updated 20 января, 09:57

Масло «Томмолоко» появилось в магазинах Белгородской области с 15 января

Масло «Томмолоко» вернулось на полки магазинов. А что с ценой и хватит ли всем?

20 января 2025, 09:43
Фото: Пресс-служба «Томмолоко». Масло «Томмолоко» появилось в магазинах Белгородской области с 15 января

Спустя три месяца в магазины Белгорода вернулось масло «Крестьянское»

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Эксклюзив
Работу производства удалось восстановить в обещанный срок. В компании рассказали Бел.Ру, в чём возникла проблема и изменилась ли цена масла.

Масло сливочное «Крестьянское» пропало из белгородских магазинов в середине октября прошлого года. Причиной послужила остановка работы маслоцеха ЗАО «Томмолоко», из-за чего товар просто не могли производить.

Как сообщили Бел.Ру в пресс-службе компании, из строя вышел немецкий сепаратор высокожирных сливок. Так как оборудование импортное, поставка необходимых для возобновления работы цеха комплектующих заняла много времени.

Оборудование отремонтировали недавно и вновь запустили производство. Объёмы производства не изменились, они, как рассказали представители «Томмолоко», соответствуют заявкам торговых сетей.

«После „возвращения“ на полки продажа масла сливочного „Крестьянского“ осуществляется по прежней цене», — прокомментировала ситуацию генеральный директор ЗАО «Томмолоко» Ольга Ткаченко.

Масло «Крестьянское» поступило в продажу, как и обещалось, 15 января. Теперь его снова можно найти в «Ленте», «Линии», «Европе», «Магните», «Пятёрочке», «Перекрёстке» и магазине «Красное&Белое».

Также масло можно приобрести в фирменных магазинах предприятия. Они есть в Белгороде, Томаровке, Строителе, Новом Осколе и в селе Великомихайловка Новооскольского района.

Сепаратор высокожирных сливок
Сепаратор высокожирных сливок. Фото: Пресс-служба «Томмолоко»
Почему масло «Томмолоко» пропало из белгородских магазинов и появится ли вновь?
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Продукты#Масло сливочное#Эксклюзив#Томмолоко#Белгород#Белгородский бизнес#Крестьянское
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