Масло «Томмолоко» вернулось на полки магазинов. А что с ценой и хватит ли всем?

Posted 20 января, 09:43
Published 20 января, 09:43
Modified 20 января, 09:57
Updated 20 января, 09:57
Масло сливочное «Крестьянское» пропало из белгородских магазинов в середине октября прошлого года. Причиной послужила остановка работы маслоцеха ЗАО «Томмолоко», из-за чего товар просто не могли производить.
Как сообщили Бел.Ру в пресс-службе компании, из строя вышел немецкий сепаратор высокожирных сливок. Так как оборудование импортное, поставка необходимых для возобновления работы цеха комплектующих заняла много времени.
Оборудование отремонтировали недавно и вновь запустили производство. Объёмы производства не изменились, они, как рассказали представители «Томмолоко», соответствуют заявкам торговых сетей.
«После „возвращения“ на полки продажа масла сливочного „Крестьянского“ осуществляется по прежней цене», — прокомментировала ситуацию генеральный директор ЗАО «Томмолоко» Ольга Ткаченко.
Масло «Крестьянское» поступило в продажу, как и обещалось, 15 января. Теперь его снова можно найти в «Ленте», «Линии», «Европе», «Магните», «Пятёрочке», «Перекрёстке» и магазине «Красное&Белое».
Также масло можно приобрести в фирменных магазинах предприятия. Они есть в Белгороде, Томаровке, Строителе, Новом Осколе и в селе Великомихайловка Новооскольского района.