Кожа птиц и слюнные железы: что нашли в колбасах сотрудники белгородской лаборатории?

Posted 20 января, 12:54
Published 20 января, 12:54
Modified 20 января, 12:54
Updated 20 января, 12:54
Специалисты белгородской лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» провели исследование 261 пробы мясных изделий и сыпучих добавок и выяснили, что 22 из них нарушают установленный в стране ГОСТ и не соответствуют нанесённому на их упаковку составу.
Оказалось, что больше всего несоответствий выявили в сосисках и сардельках — в 10 пробах из 16. Однако были зафиксированы нарушения и в других продуктах: в пяти варёных колбасах из 25 исследованных и в пяти варёно-копчёных и копчёных колбасах из 22.
Зачастую в продуктах находили углеводные растительные добавки, фрагменты слюнных желёз, кожу птиц и соединительные белки, сообщили в пресс-службе межрегионального управления Россельхознадзора.