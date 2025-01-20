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Posted 20 января, 12:54

Published 20 января, 12:54

Modified 20 января, 12:54

Updated 20 января, 12:54

Белгородские исследователи изучили состав колбас

Кожа птиц и слюнные железы: что нашли в колбасах сотрудники белгородской лаборатории?

20 января 2025, 12:54
Фото: 1MI. Белгородские исследователи изучили состав колбас

Белгородцам рассказали о подозрительных находках в сосисках и колбасах

В 22 пробах, которые проверили специалисты Россельхознадзора, выявили ряд нарушений. Среди находок — крахмал, растительная клетчатка.

Специалисты белгородской лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ» провели исследование 261 пробы мясных изделий и сыпучих добавок и выяснили, что 22 из них нарушают установленный в стране ГОСТ и не соответствуют нанесённому на их упаковку составу.

Оказалось, что больше всего несоответствий выявили в сосисках и сардельках — в 10 пробах из 16. Однако были зафиксированы нарушения и в других продуктах: в пяти варёных колбасах из 25 исследованных и в пяти варёно-копчёных и копчёных колбасах из 22.

Зачастую в продуктах находили углеводные растительные добавки, фрагменты слюнных желёз, кожу птиц и соединительные белки, сообщили в пресс-службе межрегионального управления Россельхознадзора.

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#Александра Склярова#Общество#Белгородская область#Колбаса#Сосиски#Состав#Белгород
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