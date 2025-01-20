Кожа птиц и слюнные железы: что нашли в колбасах сотрудники белгородской лаборатории?

Оказалось, что больше всего несоответствий выявили в сосисках и сардельках — в 10 пробах из 16. Однако были зафиксированы нарушения и в других продуктах: в пяти варёных колбасах из 25 исследованных и в пяти варёно-копчёных и копчёных колбасах из 22.