Ко Дню Победы 22 участника войны из Белгорода получат выплаты в 90 тысяч рублей

Posted 20 января, 07:51
Published 20 января, 07:51
Modified 20 января, 08:39
Updated 20 января, 08:39
При подготовке мероприятий к празднованию 80-летия победы в Великой Отечественной войны, как заявил Валентин Демидов, особое внимание уделят участникам войны, инвалидам войны, труженикам тыла и инвалидам детства в период 1941–1945 годов. То же самое касается награждённых знаком «Жители блокадного Ленинграда». Всего — 492 человека.
Так, в Белгороде на данный момент проживает 22 участника Великой Отечественной войны, в том числе три инвалида войны; 14 белгородцев, переживших блокаду; 434 труженика тыла и 22 белгородца, которые являются инвалидами детства.
Для них предусмотрен ряд мероприятий соцподдержки, отчитался мэр Белгорода. Среди них он указал:
Также по словам главы белгородской администрации, ко Дню города участники и инвалиды Отечественной войны получат выплаты в размере трёх тысяч рублей по федеральному поручению. Почётные граждане Белгорода, т. е. 22 участника войны, получат выплаты в 90 тысяч рублей.