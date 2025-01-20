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Posted 20 января, 07:51

Published 20 января, 07:51

Modified 20 января, 08:39

Updated 20 января, 08:39

Участники Великой Отечественной войны.

Ко Дню Победы 22 участника войны из Белгорода получат выплаты в 90 тысяч рублей

20 января 2025, 07:51
Фото: 1MI. Участники Великой Отечественной войны.

К 80-летию Дня Победы ветераны войны из Белгорода получат по 90 и 3 тыс рублей

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Новости Белгорода
Выплаты являются одним из запланированных мероприятий соцподдержки для 492 белгородцев к 80-летию Дня Победы. Также ко Дню города им выплатят по 3 тыс рублей.

При подготовке мероприятий к празднованию 80-летия победы в Великой Отечественной войны, как заявил Валентин Демидов, особое внимание уделят участникам войны, инвалидам войны, труженикам тыла и инвалидам детства в период 1941–1945 годов. То же самое касается награждённых знаком «Жители блокадного Ленинграда». Всего — 492 человека.

Так, в Белгороде на данный момент проживает 22 участника Великой Отечественной войны, в том числе три инвалида войны; 14 белгородцев, переживших блокаду; 434 труженика тыла и 22 белгородца, которые являются инвалидами детства.

Для них предусмотрен ряд мероприятий соцподдержки, отчитался мэр Белгорода. Среди них он указал:

  • улучшение социально-бытовых условий;
  • бесплатное диспансерное обследование на дому;
  • получения звания Почётного гражданина Белгорода;
  • вручение юбилейных медалей и поздравительных открыток.

Также по словам главы белгородской администрации, ко Дню города участники и инвалиды Отечественной войны получат выплаты в размере трёх тысяч рублей по федеральному поручению. Почётные граждане Белгорода, т. е. 22 участника войны, получат выплаты в 90 тысяч рублей.

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#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#День Победы#Ветераны#Белгород#Социальная поддержка
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