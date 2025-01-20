Ко Дню Победы 22 участника войны из Белгорода получат выплаты в 90 тысяч рублей

Также по словам главы белгородской администрации, ко Дню города участники и инвалиды Отечественной войны получат выплаты в размере трёх тысяч рублей по федеральному поручению. Почётные граждане Белгорода, т. е. 22 участника войны, получат выплаты в 90 тысяч рублей.