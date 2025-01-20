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Posted 20 января, 12:39

Published 20 января, 12:39

Modified 20 января, 12:43

Updated 20 января, 12:43

Тарас Хтей во время визита в Белгород

Как депутаты и прокуратура отреагировали на заявление Хтея о фиктивном браке?

20 января 2025, 12:39
Фото: vk.com/taraskhtey. Тарас Хтей во время визита в Белгород

Белгородские журналисты узнали позицию думы и прокуратуры по высказыванию Хтея

Сюжет
Прокуратура
О фиктивном браке Тарас Хтей рассказал в одном из интервью несколько лет назад. Были ли в курсе облдума и прокуратура и какова их позиция?

В конце 2024 года белгородские журналисты вспомнили одно из интервью Тараса Хтея, в котором он высказался о фиктивном браке ради получения гражданства РФ. Что заявили в ответ власти?

Как сообщила первый заместитель спикера облдумы Любовь Киреева, депутаты не получили информацию о возможной фиктивности брака Хтея. В ответ на запрос «Фонаря» в облдуме уточнили, что процесс назначения Хтея на должность сенатора был полностью согласован с федеральным законодательством от 22 декабря 2020 года. Законодательный орган тщательно проверил все необходимые документы и не выявил препятствий для назначения. Полномочия Хтея как депутата облдумы были прекращены 27 июня 2024 года, он стал представителем Белгородской области в Совете Федерации.

Кроме того, в ответе от областной думы также было указано, что информация о том, как и когда Хтей получил российское гражданство, в думу не поступала.

В областной прокуратуре в свою очередь сообщили, что решение о гражданстве Хтея принимали федеральные органы, а не местные власти, и, следовательно, они не могут оценить правомерность данного вопроса. Пресс-служба надзорного ведомства отметила, что документы, подтверждающие российское гражданство Хтея, были оформлены МВД России ещё в 1999 году.

Белгородский сенатор Хтей заявил, что стал гражданином РФ через фиктивный брак
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Белгородский сенатор Тарас Хтей в 2016 году публично признался, что получил гражданство России через фиктивный брак для того, чтобы иметь возможность выступать за сборную страны. Для этого было два пути: либо его должна была усыновить российская семья, либо ему нужно было жениться. С первым вариантом не согласилась его мать.

В интервью газете «Наш Белгород» восемь лет назад он рассказал, что видел свою жену лишь дважды — при регистрации брака и разводе. Юристы предупреждают, что если факт фиктивности брака подтвердится, документы Хтея могут быть признаны недействительными.

Сам сенатор ранее высказывался о необходимости ужесточения наказаний за производство и использование поддельных документов мигрантами.

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Тарас Хтей, олимпийский чемпион и экс-депутат облдумы, в прошлом году стал новым представителем Белгородской области в Совете Федерации, сменив Евгения Савченко. После избрания, которое состоялось 27 июня 2024 года, Хтей заявил, что сразу направился в Москву.

Ранее также появились сообщения о продаже имущества Хтеем и его супругой в Белгороде.

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