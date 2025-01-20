Как депутаты и прокуратура отреагировали на заявление Хтея о фиктивном браке?

Как сообщила первый заместитель спикера облдумы Любовь Киреева, депутаты не получили информацию о возможной фиктивности брака Хтея. В ответ на запрос «Фонаря» в облдуме уточнили, что процесс назначения Хтея на должность сенатора был полностью согласован с федеральным законодательством от 22 декабря 2020 года. Законодательный орган тщательно проверил все необходимые документы и не выявил препятствий для назначения. Полномочия Хтея как депутата облдумы были прекращены 27 июня 2024 года, он стал представителем Белгородской области в Совете Федерации.