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Posted 20 января, 09:16

Published 20 января, 09:16

Modified 20 января, 09:16

Updated 20 января, 09:16

Сливочное масло

Исчезнувшее из белгородских магазинов сливочное масло вновь появится на полках?

20 января 2025, 09:16
Фото: «Томмолоко». Сливочное масло

Белгородский производитель сообщил о возобновлении поставок сливочного масла

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Новости Белгорода
Сливочное масло пропало из торговых точек в конце 2024 года. Тогда же не только в регионе, но и в стране в целом жители были крайне удивлены ценам на продукт.

ЗАО «Томмолоко» возобновило производство сливочного масла «Крестьянское». Об этом сообщили на официальной странице компании в социальной сети.

Напомним, что производство томаровского сливочного масла приостановили с середины октября 2024 года до 15 января 2025 года в связи с ремонтом маслоцеха.

Ранее, несмотря на отсутствие в магазинах, сливочное масло «Крестьянское» от «Томмолоко» получило Знак качества от Роскачества.

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Сливочное масло в Белгородской области в 2024 году резко подорожало из-за увеличения затрат на сырьё, в особенности молока и молочных жиров. В общей сложности, по данным Росстата, за год цена на масло в России увеличилась на 36,2%.

В ответ на рост стоимости в 21 регионе страны осенью 2024 заключили соглашения по сдерживанию цен. По нему производители обязаны сообщать в Федеральную антимонопольную службу о каждом повышении отпускных цен. Если подорожание будет необоснованным, ФАС примет необходимые меры.

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Ранее производитель «Ровеньки-маслосырзавод» опроверг информацию, озвученную врио замгубернатора по вопросам сельского хозяйства Андреем Антоненко, о приостановке выпуска сливочного масла. В компании заявили, что производство продолжается, и добавили, что белгородские власти ранее даже просили увеличить объёмы производства.

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#Анна Селищева#Белгородская область#Сливочное масло#Новости Белгорода#Еда#Томмолоко#Белгород
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