Исчезнувшее из белгородских магазинов сливочное масло вновь появится на полках?

Posted 20 января, 09:16
Published 20 января, 09:16
Modified 20 января, 09:16
Updated 20 января, 09:16
ЗАО «Томмолоко» возобновило производство сливочного масла «Крестьянское». Об этом сообщили на официальной странице компании в социальной сети.
Напомним, что производство томаровского сливочного масла приостановили с середины октября 2024 года до 15 января 2025 года в связи с ремонтом маслоцеха.
Ранее, несмотря на отсутствие в магазинах, сливочное масло «Крестьянское» от «Томмолоко» получило Знак качества от Роскачества.
Сливочное масло в Белгородской области в 2024 году резко подорожало из-за увеличения затрат на сырьё, в особенности молока и молочных жиров. В общей сложности, по данным Росстата, за год цена на масло в России увеличилась на 36,2%.
В ответ на рост стоимости в 21 регионе страны осенью 2024 заключили соглашения по сдерживанию цен. По нему производители обязаны сообщать в Федеральную антимонопольную службу о каждом повышении отпускных цен. Если подорожание будет необоснованным, ФАС примет необходимые меры.
Ранее производитель «Ровеньки-маслосырзавод» опроверг информацию, озвученную врио замгубернатора по вопросам сельского хозяйства Андреем Антоненко, о приостановке выпуска сливочного масла. В компании заявили, что производство продолжается, и добавили, что белгородские власти ранее даже просили увеличить объёмы производства.