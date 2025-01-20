Исчезнувшее из белгородских магазинов сливочное масло вновь появится на полках?

Белгородский производитель сообщил о возобновлении поставок сливочного масла

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Сливочное масло пропало из торговых точек в конце 2024 года. Тогда же не только в регионе, но и в стране в целом жители были крайне удивлены ценам на продукт.