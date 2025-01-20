Гладков: «Выпускники Школ креативных индустрий должны оставаться на Белгородчине»

Киреева также рассказала, что уже состоялись встречи с выпускниками, на которых им показали предприятия, где они могут начать свою карьеру. В ближайшее время планируется собрать обратную связь и детально проработать модель сопровождения выпускников в их дальнейшей профессиональной деятельности. Это включает поддержку в трудоустройстве, развитие навыков и создание условий для реализации их творческого потенциала в регионе.