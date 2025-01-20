Гладков: «Выпускники Школ креативных индустрий должны оставаться на Белгородчине»

Posted 20 января, 17:23
Published 20 января, 17:23
Modified 20 января, 17:23
Updated 20 января, 17:23
Вячеслав Гладков подчеркнул, что основная цель — обеспечить, чтобы каждый выпускник оставался на территории Белгородчины, способствуя её развитию. Гладков отметил, что регион должен растить и обучать своих специалистов для собственных нужд и экономического роста.
По словам министра по делам молодёжи Татьяны Киреевой, почти половина выпускников Школ креативных индустрий, 49 человек, проявляют интерес к прохождению стажировок в культурных учреждениях и отраслевых организациях.
Семеро выпускников выбрали дизайн в качестве своего будущего профессионального пути, восемь человек намерены освоить звукорежиссуру, анимационное искусство привлекло 11 выпускников, фото- и видеопроизводство — шестерых, электронная музыка — восьмерых, а девять выпускников выбрали путь интерактивных технологий.
Киреева также рассказала, что уже состоялись встречи с выпускниками, на которых им показали предприятия, где они могут начать свою карьеру. В ближайшее время планируется собрать обратную связь и детально проработать модель сопровождения выпускников в их дальнейшей профессиональной деятельности. Это включает поддержку в трудоустройстве, развитие навыков и создание условий для реализации их творческого потенциала в регионе.