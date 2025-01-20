Гладков разнёс министров за «геморрой и вред здоровью нации» платным детским спортом

Также он добавил, что без детей не будет и спортивных школ, потому что посещать их будет некому. Андрей Мухартов в своём докладе заявил, что в спортивных школах и школах олимпийского резерва зачисление происходит по федеральному стандарту подготовки, который имеет таблицу с минимальным возрастом для занятия тем или иным видом спорта. Так, девочкам рекомендуется заниматься гимнастикой только с шести лет, как и фигурным катанием. Та же гимнастика и плавание для мальчиков — с семи лет. С восьми — баскетбол, лыжный спорт и т. д.