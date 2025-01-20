Гладков разнёс министров за «геморрой и вред здоровью нации» платным детским спортом

Posted 20 января, 16:43
Published 20 января, 16:43
Modified 20 января, 16:45
Updated 20 января, 16:45
На оперсовещании Вячеслав Гладков заявил, что занятия спортом для детей «в рамках государственного муниципального учреждения» — это катастрофа, которая отражается и на уровне рождаемости.
«Это обеспечивает доход для учреждений, а с другой — это одно из главных антимотивирующих действий по тем решениям, которые принимают родители. Завести детей или нет? С первых месяцев жизни мы начинаем с них собирать деньги [речь идёт о посещении бассейнов родителей с грудными детьми — прим. ред.]. А потом говорим, что, когда он подрастёт, с 8-10 лет, в спортивную школу поступит, всё будет бесплатно. Так это тебе ещё восемь лет прожить надо, платя 2-3 раза в неделю», — высказал своё мнение губернатор.
Также он добавил, что без детей не будет и спортивных школ, потому что посещать их будет некому. Андрей Мухартов в своём докладе заявил, что в спортивных школах и школах олимпийского резерва зачисление происходит по федеральному стандарту подготовки, который имеет таблицу с минимальным возрастом для занятия тем или иным видом спорта. Так, девочкам рекомендуется заниматься гимнастикой только с шести лет, как и фигурным катанием. Та же гимнастика и плавание для мальчиков — с семи лет. С восьми — баскетбол, лыжный спорт и т. д.
«Существует большой запрос родителей на раннее занятие спортом. И на сегодняшний день в 12 муниципалитетах Белгородской области в 292 группах занимается 3119 детей в возрасте от трёх до семи лет. Учитывая всю эту возрастную группу — это порядка 57 тысяч детей. С одной стороны мы видим, что это малозначительная часть, а с другой стороны, что родители не могут попасть в секции. У родителей две цели — это физическая подготовка детей к физическим занятиям спортом и чтобы в секции они пришли подготовленными», — заявил первый заместитель министра образования Белгородской области.
Также чиновник указал, что на данный момент региональное министерство спорта предлагает программу по привлечению детей к занятию спорта, которая, по его словам, включает развитие направления и для возрастной категории 3-7 лет. Платные услуги предлагается сохранить для тех, кто уже старше 18 лет.
Гладков заявил, что это совсем не то, чего он ожидал:
«У меня есть переживание. Была какая-то программа, не помню — краем глаза смотрел, когда показывали. По-моему Comedy Club. Для того, чтобы решить проблему, нужно создать пять WhatsApp групп, собрать 50 человек. Один будет заниматься, маркетингом, вторые — набором персонала, постановкой постановки задач и всё остальное. Я ничего нового не предлагаю создать. Я пока говорю о самом простом — перестать с детей собирать деньги в государственных и муниципальных учреждениях. Вы предложили создать рабочую группу о внесению в структуру государственной программы по разработке регионального стандарта двигателя. У нас и дети есть, и они уже двигаются активно, они занимаются, с них просто собирают деньги».
Также он высказался о том, что речь идёт не о федеральных, а региональных школах, а также о том, никто не хочет отказаться от установки 1990-2000-х годов. когда «для того, чтобы выжить» начали обилечивать всех детей.
«Берём любое учреждение. Маленькими детьми кто занимается? Тренеры высшей категории? Нет. А те, кто заканчивает спорт и те, кто делает первые шаги. Большего там ничего не нужно. Поэтому, если вы полноценные ставки будете вводить, то у меня тоже вопрос. <…> Но есть действующие спортсмены, у которых сформирован основной доход. <…> Когда мы говорим о создании программы всеобщей по плаванию, если мы, тренеры, не пойдём в детские сады, школы, в бассейне не будет ни одного человека. И вводить для этого специальные ставки вообще не нужно. Почему? Потому что, если настоявший правильный тренер пойдёт, то у него детей не будет. <…> Потому что директорам школ некомфортно. У них есть образовательный процесс, образовательный стандарт и зачем им этот геморрой? <…> Ничего вы не хотите делать», — продолжилась критика чиновников.
Далее глава региона задал вопрос о том, зачем тогда строятся спортивные учреждения, если не выполняется уж четыре года поручение сделать спорт бесплатным. К тому же, при этом используются не федеральные средства, а региональные, но несмотря на это, министерства образования и спорта ссылаются на федеральные программы. На попытки прокомментировать ситуацию заявили, что «чиновничьи отговорки не нужны».
«Конкретики нет. А вы мне вот это без начала, без конца. Не нужны вам дети — вам геморрой. Заниматься для вас этой работой геморрой. Вам проще обилечивать детей. <…> Вы вредите здоровью нации, Андрей Александрович Мухартов и Наталья Юрьевна Жигалова. <…> Я вам даже тренеров ищу, собираю со всей страны. <…> Я уже язык отбил. Позорище одно. <…> Чтобы дальше вас не позорить за качество вашей работы, соберёмся отдельно», — под конец своей речи отчитал губернатор министров и глав муниципалитетов Белгородской области.