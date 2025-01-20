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Posted 20 января, 15:19

Published 20 января, 15:19

Modified 20 января, 15:21

Updated 20 января, 15:21

Гладков потребовал, чтобы секции для детей были бесплатными

Гладков потребовал, чтобы секции для детей были бесплатными

20 января 2025, 15:19
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Дети
После жалобы белгородки в правительстве обсудили, как можно сделать детские спортивные секции бесплатными. Губернатор был недоволен проделанной работой.

В начале 2025 года жительница областного центра обратилась к Вячеславу Гладкову с вопросом о том, почему в спортивном центре «Сирень» для детей, в том числе из многодетных семей, доступны исключительно платные секции.

Власти уточнили информацию, она оказалась правдивой. В учреждение направили комиссию, губернатор пообещал лично разобраться в ситуации.

На еженедельном оперативном заседании правительства он заслушал доклад о том, какие меры принимаются в регионе по отказу от платных услуг для детей в государственных и муниципальных учреждениях спорта области. И остался им недоволен.

Замминистра образования области Андрей Мухартов, который и подготовил доклад, предложил реализовать идею в несколько этапов. В том числе разработав региональный стандарт по физкультуре для детей от 3 до 7 лет, а также положение об оплате труда для работников сферы детского спорта.

Гладков назвал отношение к данному вопросу у министерств спорта и образования «катастрофическим» и заявил, что, несмотря на большой запрос у родителей, «никто ничего не хочет делать».

Платные услуги в государственных и муниципальных учреждениях спорта, по его мнению, являются одной из главных демотивирующих причин для родителей вести своего ребёнка на занятия. Некоторых людей это пугает до того, что они принимают решение не заводить детей вовсе.

«Мы же понимаем, какое у них будет решение, если с самых первых лет жизни взимать плату за занятия спортом и творчеством. Без детей те же спортивные секции будут пустовать. Мы сами себе противоречим. Наша главная цель — вовлекать детей в занятия спортом, начиная с самых первых дней их жизни. Занятия для детей во всех государственных и муниципальных социальных учреждениях региона должны быть бесплатными», — подчеркнул глава региона.

Доклад он не принял. «Конкретный план действий», в котором будет представлен календарный график, ответственные за результат лица и сами факты проделанной работы, он поручил подготовить к следующей неделе. А также подключиться к данной теме глав районов и округов.

Для всех, но не для каждого: кого берут в бесплатные спортивные секции
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Спорт#Дети#Образование#Белгород#Вячеслав Гладков#Платные услуги#Бесплатные занятия
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