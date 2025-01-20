Гладков потребовал, чтобы секции для детей были бесплатными

Замминистра образования области Андрей Мухартов, который и подготовил доклад, предложил реализовать идею в несколько этапов. В том числе разработав региональный стандарт по физкультуре для детей от 3 до 7 лет, а также положение об оплате труда для работников сферы детского спорта.