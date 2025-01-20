Чиновников хвалят за службу в отряде «Барс-Белгород», а в магазины возвращают масло

Posted 20 января, 15:30
Published 20 января, 15:30
Modified 20 января, 15:30
Updated 20 января, 15:30
Сегодня, 20 января, на заседании правительства Белгородской области стало известно, что заместитель губернатора Владимир Базаров тоже уходил в «Барс-Белгород» на службу, однако уже вернулся к исполнению своих обязанностей в правительстве.
Также награды получили несколько других чиновников, служивших в батальоне: Александр Лоренц, Алексей Жиров, Игорь Щепин и Андрей Антоненко. При этом о службе в «Барсе» ещё двух чиновников ранее не сообщалось: речь идёт о главе Ракитянского района Анатолии Климове и министре природопользования региона Романе Татаринцеве.
Известно, что Лоренц и Жиров вернулись к своим прежним обязанностям в середине января.
Несколько лет назад Тарас Хтей говорил в интервью, что вступил в фиктивный брак для получения российского гражданства. На тот момент он ещё не был сенатором. На само интервью белгородские журналисты обратили внимание в конце 2024 года.
Как отреагировали на заявление областные власти? В региональной думе изданию «Фонарь» заявили, что не получали данных о возможной фиктивности его брака. Депутаты считают, что назначение Хтея было проведено по закону, все документы тщательно проверяли.
Прокуратура же пояснила, что решение о гражданстве принималось федеральными органами, поэтому правомерность его получения региональное надзорное ведомство оценить не может.
Гражданство Хтей получил в 1999 году. Летом 2024 года он стал представителем Белгородской области в Совете Федерации.
С середины октября 2024 года в магазинах нельзя было найти сливочное масло «Крестьянское». Причина была в остановке работы маслоцеха ЗАО «Томмолоко». Однако недавно производство удалось возобновить, поэтому масло вновь можно найти на полках магазинов.
Директор компании Ольга Ткаченко заявила, что продукт продаётся по прежней стоимости. Помимо торговых сетей, масло можно найти и в фирменных магазинах предприятия.