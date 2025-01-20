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Posted 20 января, 08:46

Published 20 января, 08:46

Modified 20 января, 08:48

Updated 20 января, 08:48

Белгородские работники бюджетной сферы будут получать больше в 2025 году

Белгородские работники бюджетной сферы будут получать больше в 2025 году

20 января 2025, 08:46
Фото: 1MI.
Повышение уровня заработной платы коснётся различных категорий трудящихся. У некоторых сумма достигнет порядка 58 тысяч рублей.

Как сообщила министр финансов и бюджетной политики области Наталья Шаролапова, в 2025 году у работников бюджетной сферы повысятся зарплаты. Первая категория — работники, которые подпадают под указы президента. Это педагоги вузов, врачи и работники медорганизаций с высшим профессиональным образованием, педагоги детских садов, школ и допобразования, средний медперсонал, соцработники, работники учреждений культуры, преподаватели и мастера производственного обучения СПО, педагоги детских домов.

У них зарплата в текущем году прогнозируется исходя из размера среднемесячного дохода в регионе — 58 100 рублей. Рост составит 10,5%. Шаролапова отметила, что изначально при формировании бюджета на 2025 год власти исходили от прогноза среднемесячного дохода от трудовой деятельности в размере 56 120 рублей. Но затем показатель увеличился.

Фото: Из оперсовещания правительства области

Что касается зарплат категорий работников, которые не подпадают под указы президента, для них произведена индексация с 1 января 2025 года на 10%. Это работники региональных и муниципальных учреждений.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Учитель#Белгород#Бюджетная сфера
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