Белгородские работники бюджетной сферы будут получать больше в 2025 году

Posted 20 января, 08:46
Published 20 января, 08:46
Modified 20 января, 08:48
Updated 20 января, 08:48
Как сообщила министр финансов и бюджетной политики области Наталья Шаролапова, в 2025 году у работников бюджетной сферы повысятся зарплаты. Первая категория — работники, которые подпадают под указы президента. Это педагоги вузов, врачи и работники медорганизаций с высшим профессиональным образованием, педагоги детских садов, школ и допобразования, средний медперсонал, соцработники, работники учреждений культуры, преподаватели и мастера производственного обучения СПО, педагоги детских домов.
У них зарплата в текущем году прогнозируется исходя из размера среднемесячного дохода в регионе — 58 100 рублей. Рост составит 10,5%. Шаролапова отметила, что изначально при формировании бюджета на 2025 год власти исходили от прогноза среднемесячного дохода от трудовой деятельности в размере 56 120 рублей. Но затем показатель увеличился.
Что касается зарплат категорий работников, которые не подпадают под указы президента, для них произведена индексация с 1 января 2025 года на 10%. Это работники региональных и муниципальных учреждений.