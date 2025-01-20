Белгородские работники бюджетной сферы будут получать больше в 2025 году

У них зарплата в текущем году прогнозируется исходя из размера среднемесячного дохода в регионе — 58 100 рублей. Рост составит 10,5%. Шаролапова отметила, что изначально при формировании бюджета на 2025 год власти исходили от прогноза среднемесячного дохода от трудовой деятельности в размере 56 120 рублей. Но затем показатель увеличился.