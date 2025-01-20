Белгородку атаковал дрон, пока она ехала в автомобиле. Что известно?

Posted 20 января, 07:16
Published 20 января, 07:16
Modified 20 января, 07:18
Updated 20 января, 07:18
Женщина ехала в машине вблизи посёлка Октябрьский Белгородского района, когда дрон сбросил рядом с ней взрывное устройство. На место происшествия приехали фельдшеры и отвезли пострадавшую с баротравмой в городскую больницу № 2 Белгорода.
О состоянии раненой пока ничего не известно, но медики делают всё необходимое, отметил губернатор Вячеслав Гладков.
Кроме этого, ещё одна атака произошла в Шебекино. Там в результате ударов повреждения зафиксировали в одном авто и сразу в шести домовладениях: в них выбило окна, посекло кровли и фасады.
Добавим, что за вчерашний день ещё один мужчина получил травмы. Ему оказали медпомощь и отправили на домашнее лечение.