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Posted 20 января, 07:16

Published 20 января, 07:16

Modified 20 января, 07:18

Updated 20 января, 07:18

Мирная жительница ранена после атаки дрона

Белгородку атаковал дрон, пока она ехала в автомобиле. Что известно?

20 января 2025, 07:16
Фото: 1MI. Мирная жительница ранена после атаки дрона

Женщина пострадала под Белгородом после атаки дрона ВСУ

Сюжет
Приграничье
ВСУ вновь атакуют приграничье в Белгородской области. На этот раз пострадала женщина.

Женщина ехала в машине вблизи посёлка Октябрьский Белгородского района, когда дрон сбросил рядом с ней взрывное устройство. На место происшествия приехали фельдшеры и отвезли пострадавшую с баротравмой в городскую больницу № 2 Белгорода.

О состоянии раненой пока ничего не известно, но медики делают всё необходимое, отметил губернатор Вячеслав Гладков.

Кроме этого, ещё одна атака произошла в Шебекино. Там в результате ударов повреждения зафиксировали в одном авто и сразу в шести домовладениях: в них выбило окна, посекло кровли и фасады.

Добавим, что за вчерашний день ещё один мужчина получил травмы. Ему оказали медпомощь и отправили на домашнее лечение.

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#Александра Склярова#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Шебекино#Октябрьский#Белгород#Вячеслав Гладков#Приграничье#СВО#Атака ВСУ#БПЛА
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