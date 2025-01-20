Белгородчина — в топе регионов с низкой преступностью, но на Кавказе безопаснее

Posted 20 января, 06:54
Published 20 января, 06:54
Modified 20 января, 06:56
Updated 20 января, 06:56
По данным МВД России, в 2024 году в Белгородской области зафиксировано 95,9 преступления на 10 тысяч человек, что на 10,6% ниже показателя прошлого года. Этот результат выводит регион на 9-е место по уровню преступности среди российских субъектов, подсчитали эксперты РИА «Новости».
Снижение наблюдается и в категории тяжких и особо тяжких преступлений. В 2024 году в области зарегистрировано 33,8 таких преступления на 10 тысяч жителей, что на 9,6% меньше по сравнению с 2023 годом.
Таким образом, регион обгоняет по безопасности даже столицу, где количество преступлений 99,6 на 10 тысяч человек. Также область обогнала и соседей: Воронежская область стоит на 20-м месте с показателем 111,2, Курская область — на 22-м, там зафиксировано 114,5 преступления на 10 тысяч человек. Липецкая область находится на 30-м месте с показателем 121,3, Тамбовская — на 45-м с показателем 137,8.
В 2023 году уровень преступности в Белгородской области вырос на 10,4%, составив 106,3 преступления на 10 тысяч жителей, что поставило регион на 13-е место среди субъектов РФ по количеству преступлений. Особенно заметно увеличилось число тяжких и особо тяжких преступлений, которое подскочило на 29,3%, достигнув 37,1 случая на 10 тысяч человек.
Несмотря на рост, Белгородская область оставалась в 2023 году в числе 20 регионов с наименьшим количеством преступлений в стране, сохраняя лидерство в Центральном Черноземье. В то же время рост преступности зафиксировали и в соседних регионах, таких как Курская и Липецкая области.
Чеченская Республика, как и в 2023 году, продолжает возглавлять рейтинг регионов с самым низким уровнем преступности. Здесь зафиксировано всего 16,6 преступления на 10 тысяч жителей. На второй и третьей позициях находятся Ингушетия и Дагестан с показателями 36,8 и 42,9 соответственно.
По данным МВД, в 2024 году число преступлений по всей России снизилось на 1,8% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшие сложности с криминальной ситуацией наблюдаются в Карелии, Ненецком автономном округе и Республике Алтай, где количество преступлений превышает 200 на 10 тысяч жителей.
Напомним, что в 2024 году в Белгородской области произошло 1170 ДТП, в которых погибли 177 человек, а 1562 получили травмы. Основные причины аварий — нарушение скоростного режима, неправильная очередность проезда и выезд на встречную полосу. Самыми опасными видами ДТП остаются столкновения, наезды на пешеходов и съезды с дороги.