Белгородчина — в топе регионов с низкой преступностью, но на Кавказе безопаснее

Таким образом, регион обгоняет по безопасности даже столицу, где количество преступлений 99,6 на 10 тысяч человек. Также область обогнала и соседей: Воронежская область стоит на 20-м месте с показателем 111,2, Курская область — на 22-м, там зафиксировано 114,5 преступления на 10 тысяч человек. Липецкая область находится на 30-м месте с показателем 121,3, Тамбовская — на 45-м с показателем 137,8.