ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область на Крещение. Есть разрушения

Posted 19 января, 13:35
Published 19 января, 13:35
Modified 19 января, 13:37
Updated 19 января, 13:37
В Графовке Краснояружского района два дрона атаковали частный сектор. Повреждены окна и хозпостройки в трёх домах. В этом же районе, но в посёлке Красная Яруга, в результате атаки другого БПЛА повреждён КамАЗ.
В селе Черемошное Белгородского района дрон ударил по «легковушке». У авто сильно пострадал кузов, разбиты фары.
Под обстрелом оказалась Тишанка в Волоконовском районе. В трёх домах выбило окна, в одном посекло забор.
Украинские войска атаковали регион и ночью, и утром. Как ранее сообщали власти, удары пришлись по Шебекинскому округу.
Также стало известно о ещё одном раненом. Он пострадал в четверг, 16 января, когда Белгород впервые за долгое время подвергся обстрелу.
Источник: Telegram-канал Вячеслава Гладкова