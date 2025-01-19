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Posted 19 января, 13:35

Published 19 января, 13:35

Modified 19 января, 13:37

Updated 19 января, 13:37

Власти рассказали об очередных последствиях атак ВСУ

ВСУ продолжают атаковать Белгородскую область на Крещение. Есть разрушения

19 января 2025, 13:35
Фото: bel.ru. Власти рассказали об очередных последствиях атак ВСУ

Несколько белгородских сёл попали под украинские атаки на православный праздник

Сюжет
Обстрел
Несколько сёл подверглись атаке украинских дронов. Одно попало под обстрел. Информации о пострадавших не поступало, но есть последствия на земле.

В Графовке Краснояружского района два дрона атаковали частный сектор. Повреждены окна и хозпостройки в трёх домах. В этом же районе, но в посёлке Красная Яруга, в результате атаки другого БПЛА повреждён КамАЗ.

В селе Черемошное Белгородского района дрон ударил по «легковушке». У авто сильно пострадал кузов, разбиты фары.

​​​​​​​Под обстрелом оказалась Тишанка в Волоконовском районе. В трёх домах выбило окна, в одном посекло забор.

Украинские войска атаковали регион и ночью, и утром. Как ранее сообщали власти, удары пришлись по Шебекинскому округу.

Также стало известно о ещё одном раненом. Он пострадал в четверг, 16 января, когда Белгород впервые за долгое время подвергся обстрелу.

Источник: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Происшествия#Красная Яруга#Тишанка#Обстрел#ВСУ#Графовка#Беспилотники#Черемошное
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