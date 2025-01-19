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Posted 19 января, 10:17

Published 19 января, 10:17

Modified 19 января, 10:19

Updated 19 января, 10:19

ВСУ атаковали Белгородскую область ночью и утром в день Крещения Господне

В больницу обратился пострадавший белгородец. Что ещё известно об атак ВСУ?

19 января 2025, 10:17
Фото: 1MI. ВСУ атаковали Белгородскую область ночью и утром в день Крещения Господне

ВСУ за сутки выпустили по Белгородской области более 60 беприпасов и 25 БПЛА

Сюжет
ВСУ
За прошедшие 24 часа украинские войска атаковали регион с помощью 61 боеприпаса и 27 БПЛА. Есть разрушения. К медикам обратился ранее пострадавший житель.

Мужчина пришёл в горбольницу №2 Белгорода. Он получил баротравму 16 января в селе Беловское Белгородского района. Белгородцу потребовалась госпитализация, врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

Также в районе за последние сутки повреждены два частных дома, надворная постройка и автомобиль.

В хуторе Плотвянка Волоконовского района из-за атаки ВСУ повреждены навес и автомобиль во дворе частного дома.

В Грайворонском округе повреждения зафиксировали на инфраструктурном объекте связи.

В краснояружской Графовке из-за сброса с беспилотника пяти взрывных устройств повреждены ещё два дома и линия электропередачи.

В Шебекино ночью выбило окна, посекло кровли и хозпостройки у трёх жилых домов — туда прилетел снаряд. Утром в Муроме БПЛА повредил частный дом. Всего за сутки в округе пострадали три дома, две надворнве постройки и авто.

ВСУ атаковали Белгородскую область не только в день Крещения Господне. Атаки совершались на Рождество, и на Новый год. Среди некоторых жителей вообще ходит убеждение, что удары как бы «подгадывают» под значимые даты.

В том числе поэтому улицы и центр Белгорода, особенно площадь, опустели перед 30 декабря. Жители боялись, что предновогодняя трагедия, которая случилась в 2023-м, может повториться вновь.

Поэтому же белгоробцев просили не создавать давку во время походов за крещенской водой в церки.

Жилые дома пострадали после атаки БПЛА ВСУ в Белгородской области
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