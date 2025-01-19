В больницу обратился пострадавший белгородец. Что ещё известно об атак ВСУ?

Posted 19 января, 10:17
Published 19 января, 10:17
Modified 19 января, 10:19
Updated 19 января, 10:19
Мужчина пришёл в горбольницу №2 Белгорода. Он получил баротравму 16 января в селе Беловское Белгородского района. Белгородцу потребовалась госпитализация, врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.
Также в районе за последние сутки повреждены два частных дома, надворная постройка и автомобиль.
В хуторе Плотвянка Волоконовского района из-за атаки ВСУ повреждены навес и автомобиль во дворе частного дома.
В Грайворонском округе повреждения зафиксировали на инфраструктурном объекте связи.
В краснояружской Графовке из-за сброса с беспилотника пяти взрывных устройств повреждены ещё два дома и линия электропередачи.
В Шебекино ночью выбило окна, посекло кровли и хозпостройки у трёх жилых домов — туда прилетел снаряд. Утром в Муроме БПЛА повредил частный дом. Всего за сутки в округе пострадали три дома, две надворнве постройки и авто.
ВСУ атаковали Белгородскую область не только в день Крещения Господне. Атаки совершались на Рождество, и на Новый год. Среди некоторых жителей вообще ходит убеждение, что удары как бы «подгадывают» под значимые даты.
В том числе поэтому улицы и центр Белгорода, особенно площадь, опустели перед 30 декабря. Жители боялись, что предновогодняя трагедия, которая случилась в 2023-м, может повториться вновь.
Поэтому же белгоробцев просили не создавать давку во время походов за крещенской водой в церки.