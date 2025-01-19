Смотреть холодно: белгородцы дали старт ледяным купаниям на Крещение

Posted 19 января, 06:57
Published 19 января, 06:57
Modified 19 января, 08:07
Updated 19 января, 08:07
Жители уже начали тестировать температуру воды в местных водоёмах. Выбравшись из воды, с улыбкой говорят: «Прохладненькая!». Искупаться вместе с сыновьями в Прохоровском районе успел уже и губернатор.
В региональном МЧс предупредили всех «моржей» о необходимости соблюдать правила безопасности. Вот некоторые из них:
С собой стоит взять тапочки или сланцы, полоьенце, тёплый халат, сменную одежду, коврик и термос с горячим напитком.