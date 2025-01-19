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Posted 19 января, 06:57

Published 19 января, 06:57

Modified 19 января, 08:07

Updated 19 января, 08:07

Белгородцы купаются на Крещение

Смотреть холодно: белгородцы дали старт ледяным купаниям на Крещение

19 января 2025, 06:57
Фото: скриншот видео «Мира Белогорья». Белгородцы купаются на Крещение

В Белгороде уже начались крещенские купания

Сюжет
Крещение господне
В воскресенье, 19 января, отмечается Крещение Господне. В этот день принято окунаться в ледяную прорубь. Некоторые уже последователи традиции.

Жители уже начали тестировать температуру воды в местных водоёмах. Выбравшись из воды, с улыбкой говорят: «Прохладненькая!». Искупаться вместе с сыновьями в Прохоровском районе успел уже и губернатор.

В региональном МЧс предупредили всех «моржей» о необходимости соблюдать правила безопасности. Вот некоторые из них:

  • купаться можно только в специально оборудованных местах;
  • погружаться в воду нужно медленно, а к нырянию готовиться заранее;
  • после купания необходимо растереть тело, чтобы восстановить температуру.

С собой стоит взять тапочки или сланцы, полоьенце, тёплый халат, сменную одежду, коврик и термос с горячим напитком.

Видео: скриншот видео «Мира Белогорья». Белгородцы купаются на Крещение
Гладков ответил, уместно ли публиковать адреса купелей и идти в прорубь на Крещение
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