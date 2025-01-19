Просили без давки: у белгородских церквей образовались толпы за крещенской водой

Posted 19 января, 11:30
Published 19 января, 11:30
Modified 19 января, 11:32
Updated 19 января, 11:32
Жители Белгорода выстраиваются в длинные очереди, чтобы набрать крещенской воды. Так, например, у Почаевской церкви в Белгороде некоторые люди, скорее всего, ждали своей очереди около часа.
Аналогичная ситуация наблюдается и у Сергиевской церкви в Старом Осколе, где также образовалась длинная очередь к месту забора воды.
В Белгородской и Старооскольской епархии просили горожан не образовывать давку на праздник. Оперативная обстановка в регионе всё ещё неспокойная, подобные столпотворения могут быть опасны в случае объявления ракетной опасности.
Только в минувший четверг, хоть и спустя долгий перерыв, над Белгород и Белгородским районом силы ПВО сбили несколько целей. Как выяснилось позже, без последствий не обошлось.