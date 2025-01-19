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Posted 19 января, 11:30

Published 19 января, 11:30

Modified 19 января, 11:32

Updated 19 января, 11:32

Очередь за водой в Белгороде

Просили без давки: у белгородских церквей образовались толпы за крещенской водой

19 января 2025, 11:30
Фото: Telegram-канал «Блэтгород». Очередь за водой в Белгороде

В Белгороде и Старом Осколе все устремились за освещённой водой

На Крещение Господне православные устремились в церкви, чтобы набрать себе воды. Хотя этого просили не делать.

Жители Белгорода выстраиваются в длинные очереди, чтобы набрать крещенской воды. Так, например, у Почаевской церкви в Белгороде некоторые люди, скорее всего, ждали своей очереди около часа.

Аналогичная ситуация наблюдается и у Сергиевской церкви в Старом Осколе, где также образовалась длинная очередь к месту забора воды.

Очередь за водой в Старом Осколе
Очередь за водой в Старом Осколе
Очередь за водой в Старом Осколе
Очередь за водой в Старом Осколе. Фото: Telegram-канал «L1VE Старый Оскол»

В Белгородской и Старооскольской епархии просили горожан не образовывать давку на праздник. Оперативная обстановка в регионе всё ещё неспокойная, подобные столпотворения могут быть опасны в случае объявления ракетной опасности.

Только в минувший четверг, хоть и спустя долгий перерыв, над Белгород и Белгородским районом силы ПВО сбили несколько целей. Как выяснилось позже, без последствий не обошлось.

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#Валерия Колесникова#Белгородская область#Старый Оскол#Белгород#Очереди#Церкви
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