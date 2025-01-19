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Posted 19 января, 15:30

Published 19 января, 15:30

Modified 19 января, 15:30

Updated 19 января, 15:30

Множество белгородцев пошли совершать праздничное омовение

Пока белгородцы ныряли на Крещение, ВСУ обстреливали регион

19 января 2025, 15:30
Фото: МЧС по Белгородской области. Множество белгородцев пошли совершать праздничное омовение
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Крещение господне
Православный праздник прошёл для белгородцев неспокойно, но даже атаки ВСУ не помешали им совершить все намеченные на Крещение планы.

Атаки на праздник

Несмотря на православный праздник, ВСУ продолжили атаковать регион в воскресенье. К сожалению, не обошлось. Есть разрушения в частном секторе нескольких районов. Информации о жителях, которые могли пострадать 19 января, не поступало.

К медикам в состоянии средней степени тяжести обратился мужчина, который был ранен ещё 16-го числа в селе Беловское Белгородского района. В городской больнице №2 Белгорода ему диагностировали баротравму. Некоторое время он проведёт под наблюдением врачей.

Подробности об ударах, которые произошли за последние сутки, можно прочитать в этом материале.

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Крещение Господне

С ночи православные белгородцы начали посещать специализированные места для омовения. Для проведения традиции подготовили более 80 локаций. В крещенскую воду успели окунуться больше пяти тысяч человек, сообщили в региональном МЧС. Окунуться успел даже губернатор с сыновьями.

Из-за проведения праздника временно ограничили проезд на некоторых дорогах региона. Большие очереди возникли у церквей в Белгороде и Старом Осколе. Горожане выстроились, чтобы набрать освещённой воды.

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Что с пассажирами автобуса, попавшего в ДТП в Карелии?

Речь идёт об аварии, которая произошла ещё 5 января в Питкярантском районе. Как уточнили в региональном Минздраве, количество пострадавших белгородцев выросло с четырёх до пяти. Всего в автобусе ехали семь жителей области.

Двум пассажирам потребовалась госпитализация. Но их уже выписали. Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства происшествия.

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