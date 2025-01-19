Пока белгородцы ныряли на Крещение, ВСУ обстреливали регион

Posted 19 января, 15:30
Published 19 января, 15:30
Modified 19 января, 15:30
Updated 19 января, 15:30
Несмотря на православный праздник, ВСУ продолжили атаковать регион в воскресенье. К сожалению, не обошлось. Есть разрушения в частном секторе нескольких районов. Информации о жителях, которые могли пострадать 19 января, не поступало.
К медикам в состоянии средней степени тяжести обратился мужчина, который был ранен ещё 16-го числа в селе Беловское Белгородского района. В городской больнице №2 Белгорода ему диагностировали баротравму. Некоторое время он проведёт под наблюдением врачей.
Подробности об ударах, которые произошли за последние сутки, можно прочитать в этом материале.
С ночи православные белгородцы начали посещать специализированные места для омовения. Для проведения традиции подготовили более 80 локаций. В крещенскую воду успели окунуться больше пяти тысяч человек, сообщили в региональном МЧС. Окунуться успел даже губернатор с сыновьями.
Из-за проведения праздника временно ограничили проезд на некоторых дорогах региона. Большие очереди возникли у церквей в Белгороде и Старом Осколе. Горожане выстроились, чтобы набрать освещённой воды.
Речь идёт об аварии, которая произошла ещё 5 января в Питкярантском районе. Как уточнили в региональном Минздраве, количество пострадавших белгородцев выросло с четырёх до пяти. Всего в автобусе ехали семь жителей области.
Двум пассажирам потребовалась госпитализация. Но их уже выписали. Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства происшествия.