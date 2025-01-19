Пока белгородцы ныряли на Крещение, ВСУ обстреливали регион

К медикам в состоянии средней степени тяжести обратился мужчина, который был ранен ещё 16-го числа в селе Беловское Белгородского района. В городской больнице №2 Белгорода ему диагностировали баротравму. Некоторое время он проведёт под наблюдением врачей.