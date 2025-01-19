Как себя чувствуют белгородцы, пострадавшие в ДТП с автобусом в Карелии?

Posted 19 января, 09:06
Published 19 января, 09:06
Modified 19 января, 09:08
Updated 19 января, 09:08
Страшная авария произошла 5 января в Питкярантском районе Карелии. В нём ехали семь жителей Белгородской области.
Изначально сообщалось о четырёх пострадавших, среди которых была несовршеннолетняя, но в региональном Минздраве уточнили, что их количество выросло до пяти. Женщина обратилась за помощью медиков после инцидента, её отправили лечиться домой.
В больницу пришлось положить двух раненых: женщину с травмой руки и мужчину. На данный момент их уже выписали.
Обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются. В автобусе также ехали пассажиры из Курской и Воронежской областей.