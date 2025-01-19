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Posted 19 января, 09:06

Published 19 января, 09:06

Modified 19 января, 09:08

Updated 19 января, 09:08

Так выглядело место ДТП с автобусом в Карелии, где пострадали белгородцы

Как себя чувствуют белгородцы, пострадавшие в ДТП с автобусом в Карелии?

19 января 2025, 09:06
Фото: МЧС России. Так выглядело место ДТП с автобусом в Карелии, где пострадали белгородцы

Двух пострадавших в аварии с автобусом в Карелии белгородцев выписали

Сюжет
ДТП
Количество пострадавших увеличилось до пяти. Как сейчас себя чувствуют пациенты, которых пришлось госпитализировать, узнали журналисты «Мира Белогорья».

Страшная авария произошла 5 января в Питкярантском районе Карелии. В нём ехали семь жителей Белгородской области.

Изначально сообщалось о четырёх пострадавших, среди которых была несовршеннолетняя, но в региональном Минздраве уточнили, что их количество выросло до пяти. Женщина обратилась за помощью медиков после инцидента, её отправили лечиться домой.

В больницу пришлось положить двух раненых: женщину с травмой руки и мужчину. На данный момент их уже выписали.

Обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются. В автобусе также ехали пассажиры из Курской и Воронежской областей.

Стало известно о состоянии пострадавших белгородцев после ДТП в Карелии
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#Валерия Колесникова#Белгородская область#ДТП#Происшествия#Пострадавшие#Автобус#Карелия
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